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Igreja celebra a Páscoa como fundamento da fé cristã e convida fiéis à transformação de vida

Catedral Metropolitana de Belém realiza missa de Páscoa neste domingo (5)

Dilson Pimentel
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O monsenhor Agostinho Cruz celebrou a missa na Catedral Metropolitana de Belém (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Ao celebrar missa na Catedral Metropolitana de Belém, na manhã deste domingo, o monsenhor Agostinho Cruz, vigário geral e cura da Sé, destacou a importância da missa de domingo de Páscoa (5) como o momento central da fé cristã, marcado pela celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Segundo ele, a data representa a vitória sobre o pecado e a morte, fundamento essencial da Igreja.

“Hoje a Igreja exulta de alegria porque Cristo ressuscitou. E se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria nossa fé”, afirmou. Ele explicou que a celebração da Páscoa coroa o Tríduo Pascal, iniciado na Quinta-feira Santa com a missa da Ceia do Senhor e o rito do Lava-Pés, seguido pela Sexta-feira Santa, dedicada ao mistério da Paixão.

De acordo com o monsenhor, a ressurreição é o grande acontecimento da fé cristã. “Se Cristo houvesse apenas morrido e não ressuscitado, tudo ficaria do mesmo jeito. A grande novidade é que Cristo vence o pecado e vence a morte”, ressaltou.

image Fiéis acompanham missa de Páscoa na Catedral de Belém (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Ao abordar os ensinamentos da Páscoa para a vida cotidiana, Agostinho Cruz explicou que a palavra “Páscoa” significa passagem. No Antigo Testamento, o termo era utilizado pelos hebreus para lembrar a libertação da escravidão no Egito. No entanto, segundo ele, o significado atinge sua plenitude em Jesus Cristo.

“É a passagem do pecado para a vida, da morte para a vida. Toda a Páscoa de Cristo deve incidir também na nossa Páscoa, que é uma mudança de vida, uma transformação, uma correspondência com o amor de Deus”, afirmou.

O religioso também destacou a importância de viver esse ensinamento no relacionamento com o próximo. “Se Deus nos amou, mesmo sendo pecadores, nós também temos que amar o próximo, viver melhor com o próximo”, disse.

missa páscoa - wagner santana o liberal

Em um contexto mundial marcado por conflitos e falta de paz, o monsenhor reforçou a necessidade de voltar-se para os valores cristãos. “Num mundo tão conturbado, onde essa paz não existe mais, é necessário voltar para o ressuscitado, que é a fonte da paz”, concluiu.

image Autônomo Pedro Paulo Monteiro Malato: “Para nós, católicos, é a missa mais importante que nós temos no ano, porque representa a ressurreição de Cristo” (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Fiéis destacam renovação da fé durante missa na Catedral

A celebração da Páscoa na Catedral Metropolitana de Belém reuniu fiéis que destacaram a importância do momento como símbolo de fé, renovação espiritual e aproximação com Deus. Entre os participantes, a diarista Laura Araújo, de 58 anos, ressaltou o significado pessoal da data. “Pra mim é muito importante. É o domingo de Páscoa”, disse.

Frequentadora da celebração há muitos anos, Laura disse que participa da missa principalmente para agradecer. Moradora do bairro de Decouville, em Marituba, ela contou que saiu de casa por volta das 7h30 para acompanhar a missa das 9 horas, celebrada por monsenhor Agostinho. Ela disse que, após a missa, sai da igreja com o sentimento de renovação. “Renovada, porque assistir uma missa e agradecer a Deus é muito importante”, disse.

Também presente na celebração, o autônomo Pedro Paulo Monteiro Malato, de 69 anos, enfatizou a centralidade da Páscoa para os cristãos. Segundo ele, trata-se da celebração mais importante da fé católica. “Para nós, católicos, é a missa mais importante que nós temos no ano, porque representa a ressurreição de Cristo”, afirmou.

Pedro Paulo destacou que, após a vivência da Semana Santa, o Domingo de Páscoa marca o ponto alto da fé cristã. “Se nós vivemos uma Semana Santa de piedade, o domingo da Páscoa é que é o dia mais importante para o Cristianismo, porque a ressurreição de Cristo é o ápice da nossa fé”, disse.

Ele também citou um ensinamento bíblico para reforçar a importância do momento. “Como Paulo diz, se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa fé”, afirmou. Para o autônomo, a participação na missa fortalece a espiritualidade e promove a reconexão com Deus. “Todos os católicos, os cristãos, de um modo geral, não deveriam perder essa missa. Deviam participar de uma missa dessa, piamente, com muita fé. Isso faz renovar ainda mais a nossa fé em Cristo”, ressaltou.

Ainda de acordo com Pedro Paulo, celebrações como a Páscoa contribuem para reaproximar fiéis que estão afastados da religiosidade. “Um momento como esse, a Semana Santa, faz a pessoa reaproximar da sua fé e se reconciliar com Deus. É muito importante a gente participar, porque nós sentimos, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também dentro da nossa fé”, afirmou.

 

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