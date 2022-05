Missa de O Liberal traz reflexão sobre a importância de confiar em Deus

Mais uma santa missa foi realizada neste domingo (15), na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana. A celebração começou às 11h e foi presidida pelo padre Claudio Pighin, com todos os cuidados de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O Evangelho do dia falou sobre o amor de Deus aos seus filhos. Durante a celebração, a principal reflexão instigada pelo padre foi sobre a importância de confiar em Deus em todos os momentos.

“Ele (Deus) tem um sentimento muito forte para nós. Temos alguém que vai conduzir a nossa história, não somos nós mesmos que vamos fazer isso. Por isso temos que responder com confiança e nada mais. Essa é a resposta dos filhos e filhas de Deus. Portanto, a mensagem é confiar em um Deus que está conosco e vai conduzir a nossa história”, disse o sacerdote.

O padre ressaltou ainda que o domingo é o dia de repouso com Deus. “Os católicos sabem que no domingo é obrigação de assistir a missa porque é o dia do senhor. Portanto, é um momento de repouso e descanso ao lado de Deus. Essa é a chamada eucaristia, que é viver essa intimidade dos fiéis com Deus”, comentou.

Para Joaquin Santos, 65 anos, frequentador assíduo das missas de O Liberal, ir às celebrações é uma tradição da família católica. “Fui acostumado a ir à missa desde cedo. E o domingo é o dia do Senhor. O final de semana é um momento de agradecimento a Deus. Todos devem fazer um esforço e não dar desculpa para prestar esse culto de agradecimento a Deus”, afirmou.