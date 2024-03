Missa da Páscoa é celebrada na sede do Grupo Liberal, neste domingo (31)

A Santa da Missa da Páscoa do Senhor foi celebrada na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, no final da manhã deste domingo (31). A cerimônia relembrou a Ressurreição de Jesus Cristo e foi celebrada pelo padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco. Participaram da missa o presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, com a esposa Valéria e filhos; a diretora comercial, Rose Maiorana; a empresária Jordana Maiorana e o marido, médico veterinário Hugo Silva. A cerimônia religiosa foi realizada no hall de entrada da empresa e serviu para ratificar a fé de todos em Deus a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo.

"A Páscoa é a data mais importante para nós, católicos. O meu sentimento, então, é de gratidão a Jesus Cristo por tudo o que ele fez por nós", afirmou Ronaldo Maiorana. O presidente do Grupo Liberal fez questão de agradecer ao arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, pela atenção no sentido de autorizar a celebração da Santa Missa na sede do Grupo, todos os domingos, às 11h, aberta ao público. Ronaldo também externou agradecimento ao padre Claudio Pighin pelo empenho na celebração das missas na empresa.

Festa das festas

Como destacou o padre Claudio Pighin, "a Páscoa é a festa das festas, é aqui que se fundamenta toda a nossa vocação cristã". "Jesus, enviado pelo Pai, veio para resgatar aquela Aliança que foi interrompida, foi deturpada pelo mal. E Jesus define a nova Aliança, uma Aliança Definitiva (de Deus com a humanidade), em que a morte não tem mais o poder que tinha antes. Agora, a morte é somente temporária, e não definitiva. A morte é somente uma passagem para a vida para sempre. Então, celebrar a Páscoa hoje é celebrar esta esperança de vida para sempre, não de morte. O mundo oferece morte, Deus nos oferece vida, e nós queremos contemplar tudo isso na Páscoa hoje", ressaltou.

"E nesta missa aqui, no Grupo Liberal, tem um sentido em especial, porque essa Páscoa que celebra a vida possa ser divulgada em qualquer lugar, em todo o momento, em toda hora, com repercussão sem limites", observou o padre Claudio. "O Grupo Liberal reúne veículos de comunicação, e essa comunicação se torna repercussão dessa Grande Páscoa na nossa vida, e a Ressurreição de Jesus não é somente contemplada em Jesus, mas também na nossa vida, quando a gente começa a seguir o exemplo de Jesus nós facilmente podemos saborear, desde já, essa Páscoa eterna", acrescentou.

Na Homilia, o padre Claudio Pighin ressaltou, a partir da passagem bíblica em João 20,1-9, que coube a uma mulher, Maria Madalena, ver por primeiro que o túmulo de Jesus estava vazio, ou que, que ele havia ressuscitado. Naquele tempo, as mulheres eram muito menosprezadas, mas foi permitido a essa mulher que acompanhou a crucificação conferir, por primeiro, a Ressurreição do Cristo. "Deus nos fala, muitas vezes, por intermédio doos que são deixados de lado, marginalizados", salientou o celebrante, que orou pelas pessoas em sofrimento, por conta das guerras no mundo, sobretudo, as crianças.

Renovação da fé

Para a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, a celebração da Missa da Páscoa na sede da empresa "significa muito para dirigentes e colaboradores, porque se trata da Ressurreição de Jesus, com uma mensagem de muito amor, muita paz, muita alegria"; "É um momento de agradecermos a Deus por tudo que faz pela gente, é a renovação da nossa fé", complementou.

O professor universitário Emílio Arruda, pai de Sergie Arruda, que completou 29 anos no sábado (30), participou da Missa de Páscoa. "Este é um momento de reflexão e de viver em família, porque Páscoa é família", declarou. No final da cerimônia, foram distribuídos ovos de Páscoa e imagens de Nossa Senhora Auxiliadora aos participantes.