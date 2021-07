Missa com presença de público inicia homenagens a São Cristóvão em Belém

Diferentemente do ano passado, a missa que deu início às homenagens a São Cristóvão, em Belém, contou com a presença dos fiéis, na manhã deste domingo (25), na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Em 2020, por causa dos elevados registros de contaminação da covid-19, a igreja realizou a celebração religiosa via internet.

Hoje, a missa de bençãos presidida pelo cônego Silvio Trindade começou às 8h30. O pároco pediu bençãos e proteções a São Cristóvão para as famílias que estão viajando durante as férias escolares. Ele rogou ao padroeiro dos viajantes e motoristas que interceda a todos que estão saindo ou retornando à cidade.

“Primeiramente, ficamos felizes por receber novamente os fiéis na casa de Deus. O agravamento na pandemia, no ano passado, fez com que nós não estivéssemos próximos na última missa. Graças a Deus, respeitando os protocolos de saúde e ao limite de público, desta vez foi diferente”, disse o religioso.

Ao final da celebração, houve a tradicional benção de motoristas, chaves e veículos. Após a missa iniciou a 108ª edição da Carreata de São Cristóvão, organizada pelos amigos de São Cristóvão. Às redondezas da paróquia, alguns veículos aguardavam pela procissão. Agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB) fizeram a escolta da imagem de São Cristóvão.

Há 20 anos, Mário Martins participa da organização das festividades a São Cristóvão. Para ele, o sentimento em fazer parte das homenagens é de gratidão. “Já perdemos muitos amigos que morreram por causa da covid-19. Esses dois anos foram muito difíceis, mas nós estamos aqui para pedir proteção e dar continuação a essa bela tradição”, contou.

O taxista Jorge, conhecido como “Pelé”, trabalha há mais de 30 anos como taxista. Dificilmente o motorista católico consegue acompanhar as celebrações de São Cristóvão, em virtude das corridas que realiza durante a manhã. Hoje, ele diz que ficou feliz por buscar um passageiro na Paróquia de Fátima, e aproveitou para pedir bençãos e proteção divina.

“Nós que rodamos nas ruas precisamos de proteção. Em todas as situações, seja durante o trabalho, se arriscando na pandemia, é preciso ter fé. É ele que nos guia sempre. Fiquei feliz por fazer uma corrida aqui, sempre é bom agradecer por tudo que conseguimos até aqui”, afirmou o motorista.