Ministro Jader Filho anuncia ida a Mosqueiro após vendaval destelhar​ casas

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou que estará nesta quarta-feira (7) no distrito de Mosqueiro, em Belém, para acompanhar de perto os danos causados pelo vendaval registrado no último domingo (4). O fenômeno atingiu principalmente o bairro Maracajá e deixou cerca de 40 casas destelhadas. Apesar dos prejuízos, não houve registro de feridos.

Em vídeo publicado nas redes sociais na noite desta terça-feira (6), Jader Filho destacou que o Governo Federal está mobilizado para prestar apoio às famílias atingidas. “Hoje (6/5), atenção total ao assunto do vendaval, que atingiu o distrito de Mosqueiro. Falei de manhã com o presidente Lula, agora aqui conversando com o ministro Waldez Góes, que é o ministro da Integração Nacional e responsável pela Defesa Civil no Brasil. Amanhã (7/5), seguirei para Belém junto com dois técnicos da Defesa Civil, já enviados pelo ministro Waldez, para que a gente possa dar atenção e solução aos problemas das famílias que tiveram aí destelhadas e algumas famílias perderam as suas casas”, disse o ministro.

Jader também agradeceu o apoio do Governo Federal. “Amanhã estarei aí junto com a Prefeitura de Belém, com o Governo do Estado, para que a gente avance e dê uma solução definitiva para esse assunto. Primeiro quero agradecer a você, Waldez, pelo teu pronto atendimento, você tem sido muito generoso com o Pará e, mais uma vez, o governo do presidente Lula atendendo as famílias paraenses”, declarou.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que lidera a Defesa Civil Nacional, reforçou o compromisso do governo com os moradores atingidos. “Eu quero deixar aqui primeiro minha solidariedade, dizer que desde o primeiro momento o Jader tem articulado aqui junto ao Governo Federal. Tivemos uma reunião agora com o prefeito Igor, o Secretário Nacional da Defesa Civil, eu e o Jader. E amanhã (7/5), conforme o Jader explicou, uma equipe está indo para fazer todo o levantamento e o próprio ministro Jader deve anunciar as providências que se devem ser tratadas com o apoio do presidente Lula para amenizar o sofrimento das famílias em Mosqueiro”, assegurou Waldez.