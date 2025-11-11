Capa Jornal Amazônia
Ministro Guilherme Boulos almoça em Icoaraci e ensina como se toma açaí no Pará; vídeo

Durante agenda da COP30 em Belém, ministro da Secretaria-Geral da Presidência elogia o açaí paraense e diz que é “melhor que o açaí de sorvete”

Hannah Franco
fonte

Em vídeo, Boulos ensina como se toma açaí no Pará. (Reprodução/Instagram)

Em visita a Belém para participar das atividades da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, publicou um vídeo almoçando na orla de Icoaraci, distrito da capital paraense. Na gravação, ele experimenta pratos típicos da região e aproveita para explicar como o açaí é consumido no Pará.

"A gente parou aqui em Icoaraci, na beira do rio, pra poder almoçar. Chegou pirarucu, peixinho, uma delícia. E o açaí, pra quem é do Sul e do Sudeste, como eu, o pessoal toma igual sorvete, com açúcar, com leite condensado, com um monte de coisa. O açaí raiz paraense não é assim", disse o ministro.

"Tá aqui o açaí! Na hora do almoço é com farinha paraense, essa farinha grossa aqui, e pra sobremesa é com tapioca, e vai com um pedacinho de pirarucu. É uma delícia! Recomendo: venham pro Pará comer isso aqui, que é iguaria, bem melhor que o açaí de sorvete", completou.

O ministro participa de diversas atividades oficiais e paralelas da COP30, como na Aldeia COP, Cúpula dos Povos e de visitas a projetos sustentáveis, como cozinhas comunitárias e iniciativas de economia solidária.

Diferente de outras regiões do Brasil, onde o açaí é consumido como sobremesa ou lanche doce, no Pará ele é parte essencial da refeição principal. O fruto é servido puro ou batido, acompanhado de farinha de mandioca, tapioca e peixes regionais, como pirarucu e tambaqui.

