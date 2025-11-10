Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Ministro Guilherme Boulos defende mobilização social para enfrentar crise climática na COP 30

O ministro falou no Pavilhão do Brasil, espaço que concentra atividades oficiais do governo federal dentro do evento

Fabyo Cruz
fonte

Guilherme Boulos é ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República (Tarso Sarraf/O Liberal)

Em Belém, o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, ressaltou a importância da participação popular nas políticas voltadas à mitigação dos efeitos da crise climática. A declaração ocorreu na tarde desta segunda-feira (10/11), durante o primeiro dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).

Boulos enfatizou que as populações em situações mais precárias, particularmente nas periferias urbanas, são diretamente afetadas pelas mudanças climáticas. Ele adicionou que esses grupos possuem menos recursos para realizar processos de mitigação dos impactos.

O ministro destacou que a Secretaria-Geral da Presidência decidiu incluir na programação da COP 30 uma mesa de debate. O foco será na participação popular e mobilização social, visando fortalecer o envolvimento da sociedade civil nas ações ambientais.

VEJA MAIS

image Atraso de metas, dinheiro de país rico e mais: os temas polêmicos que serão debatidos na COP 30
O regime climático da ONU é composto por 198 partes: além das nações, participa a União Europeia. Todas as decisões tomadas nas COPs precisam do consenso dos participantes

image Haddad: COP 30 talvez seja a mais pragmática das COPs, porque quer tirar ideias do papel
Ministro defendeu que a Cúpula realizada em Belém pretende "tirar do papel" algumas ideias

COP 30 além dos discursos formais

Guilherme Boulos explicou a decisão da Secretaria de incluir o debate, afirmando que "para as conferências como a COP não serem apenas blá blá blá, é preciso que elas não se esgotem de si mesmas".

Segundo o ministro, a conferência deve funcionar como um espaço de construção coletiva de soluções, e não apenas de discursos ou compromissos formais entre governos. Ele completou que é fundamental que a COP 30 alimente e fortaleça um processo de organização e mobilização da sociedade no Brasil e no mundo para enfrentar a mudança do clima.

