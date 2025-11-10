Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Haddad: COP 30 talvez seja a mais pragmática das COPs, porque quer tirar ideias do papel

Ministro defendeu que a Cúpula realizada em Belém pretende "tirar do papel" algumas ideias

Estadão Conteúdo
fonte

Fernando Haddad em entrevista coletiva sobre o Fundo para Florestas Tropicais para Sempre, TFFF (Rafa Neddermeyer/COP30 Brasil Amazônia/PR)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que considera a COP30 "a mais pragmática das COPs", e defendeu que a Cúpula realizada em Belém pretende "tirar do papel" algumas ideias.

"A pedido do presidente Lula, resolvemos apresentar propostas concretas", disse em entrevista à CNN na tarde desta segunda-feira, 10. Ele citou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), que visa angariar pelo menos US$ 10 bilhões durante a presidência brasileira. "Estamos com US$ 5,5 bilhões anunciados", informou Haddad.

Sobre a posição da Alemanha de não anunciar aporte para o fundo durante a Cúpula de Belém, Haddad reconheceu a expectativa por um "aporte considerável" daquele país. "Calculo que, até o final deste ano, a Alemanha anuncie o aporte", disse. Ele ainda citou nesse contexto o acordo Mercosul-União Europeia, dizendo que a assinatura do acordo está próxima.

"Acredito que vamos superar, durante a presidência do Brasil - que começa agora e dura um ano - os US$ 10 bilhões. Acredito que o Brasil pode surpreender e ambicionar mais. A depender da evolução e do anúncio da Alemanha, nós podemos superar essa marca." Ele mostrou otimismo dizendo que há "chancela importante" à iniciativa brasileira, inclusive pelo apoio do Banco Mundial.

Palavras-chave

COP30/BELÉM/HADDAD/ENTREVISTA/TFFF/PRAGMATISMO AMBIENTAL
COP 30
