Ministro do Desenvolvimento Regional entrega neste sábado (10) residencial com 500 apartamentos em Santa Izabel do Pará

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), entrega na manhã deste sábado (11), em Santa Izabel do Pará, o residencial Porangaba, empreendimento que beneficiará 500 famílias com moradia própria. A cerimônia de entrega das chaves contará com a presença do titular do MDR, Rogério Marinho, e do secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos.

O residencial Porangaba é composto por 500 apartamentos, distribuídos em 125 blocos com dois pavimentos. Cada apartamento possui 45 metros quadrados de área, sendo dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O conjunto habitacional conta ainda com praça e centro comunitário.

De acordo com a Secretaria de Trabalho e Promoção Social de Santa Izabel (Semteps), o empreendimento custou R$ 47.831.509,38 que foram pagos com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Antes de ter as obras concluídas, a área chegou a ser invadida. No final de 2018 ocorreu a reintegração de posse do local e a partir de então foram feitas a revitalização e finalização do complexo de apartamentos que hoje fazem parte do programa Casa Verde Amarela, do Governo Federal.

“Foi um empreendimento de muita luta, era uma obra que estava parada há muito tempo e quando o prefeito assumiu o governo foi uma das primeiras providências que ele pediu, que a gente retomasse essa obra. Então, a partir da nossa Secretaria de Assistência, nós conseguimos fazer uma reintegração de posse e assim retomar a obra”, relembra Adria Tavares, titular da (Semteps).

A Secretaria de Assistência foi responsável por fazer a inscrição de mais de 1600 famílias que passaram por triagem, avaliação de perfil, visitas domiciliares e elaboração de dossiê junto a Caixa Econômica Federal. Serão beneficiados idosos, pessoas com deficiência, pessoas que moram de aluguel, que moram em lugares insalubres e as margens de igarapé.

“Sabemos que a casa própria traz mais segurança e tranquilidade, é o resgate da cidadania e da dignidade dessas pessoas. Demos a oportunidade para as famílias que realmente precisam”, ressalta a secretaria.