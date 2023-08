Ministra Luciana Santos anuncia, em Belém, mais de R$ 3 bilhões em programa científico

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciará, na próxima segunda-feira (7), o programa Mais Ciência na Amazônia, em Belém. Nele, serão investidos R$ 3,4 bilhões. Os recursos, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), serão empregados entre 2024 e 2026.

Os investimentos contemplam infraestrutura de pesquisa científica, produção de conhecimento sobre biodiversidade, estímulo à inovação, monitoramento aeroespacial, segurança alimentar, conectividade e capacitação.

O anúncio será feito pela ministra às 10h, no auditório do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi.

Serviço

Evento: Anúncio do programa Mais Ciência na Amazônia

Data: 07/08/2023, às 10h

Local: Auditório do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi

Endereço: Avenida Magalhães Barata, 376 (entrada pela Travessa Nove de Janeiro)