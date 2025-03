Ministra dos Povos Indígenas visita obras do Parque da Cidade em Belém

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, visitou nesta quarta-feira (19) as obras do Parque da Cidade, em Belém. O espaço, construído pelo Governo do Pará, será um dos principais palcos da Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (COP 30), que ocorrerá na capital paraense em novembro deste ano.

Acompanhada pela secretária de​ Estado dos Povos Indígenas, Puyr Tembé, e pela secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, a ministra conheceu os avanços da obra, considerada uma das mais importantes para a estruturação da cidade para o evento internacional.

“É a hora da Amazônia falar para o mundo, e não o mundo falar pela Amazônia. E aqui as pessoas vão poder conhecer essa diversidade da Amazônia, e entender o quanto é importante proteger a maior floresta tropical do mundo como uma das grandes contribuidoras para o equilíbrio do clima no planeta. O Brasil espera essa COP para que, daqui, a gente possa ter a participação não só das delegações do mundo todo, mas também o protagonismo dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. E que essa possa ser a COP da implementação, onde as decisões, os acordos, podem ser firmados do tamanho que é a emergência que a gente precisa enfrentar”, afirmou Guajajara.

Para a secretária Puyr Tembé, o evento será uma oportunidade única para expor ao mundo a realidade amazônica. “É um momento histórico em todos os aspectos. É a primeira vez que um evento com a magnitude da COP vem ao Estado do Pará, e nesse momento em que a gente tem um Ministério e uma Secretaria dos Povos Indígenas. Todo mundo está se esforçando para que a gente possa mostrar a Amazônia e a nossa realidade, porque para falar de clima é preciso ouvir os povos indígenas e as comunidades tradicionais que vivem na floresta. E é por isso que o Ministério está aqui hoje, visitando este canteiro de obras, esta iniciativa de várias frentes para fazer com que a COP seja o melhor evento, e com a maior participação da sociedade civil”, destacou.

A secretária de Cultura, Úrsula Vidal, ressaltou a importância do Parque da Cidade não apenas para a COP 30, mas como um espaço permanente de convivência e valorização das culturas amazônicas.

“Os nossos povos originários têm sido professores nessa relação equilibrada com a natureza. É muito importante que nós recebamos, hoje, numa visita especial, a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara, acompanhada da nossa secretária dos Povos Indígenas, Puyr Tembé, para mostrar que esse é um parque que se preocupa com a preservação do meio ambiente, com transplante de árvores para criar sombra, áreas de convivência e espaços que respeitem a nossa forma de viver. É óbvio que esse será um complexo, a princípio, ocupado pela infraestrutura da COP. Mas a COP será uma COP da Amazônia na Amazônia, e este parque será a casa dos povos da Amazônia”, afirmou.

Legado

O Parque da Cidade está sendo construído em uma área de 500 mil metros quadrados, onde funcionava um aeroporto. Além de ser o centro das atividades da COP 30, o espaço será um dos principais legados da conferência para a população de Belém.

O projeto final do Parque inclui o Museu da Aviação, um Centro de Economia Criativa, o Boulevard Gastronômico, ciclotrilha e ecotrilha, além de áreas verdes preservadas, um lago artificial e instalações esportivas. A proposta é que o espaço se torne um polo de cultura, lazer e qualidade de vida.