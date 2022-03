Ministra Damares visita sede do Grupo Liberal

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, visitou, na tarde desta quarta-feira (23), a sede do Grupo Liberal e foi recebida pelo presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, e pela Diretora Comercial, Rose Maiorana. Na ocasião, ela elogiou o trabalho em multiplataformas que é realizado pelos profissionais.

Damares também falou sobre a vinda dela a Belém para participar, pela manhã, de um evento do programa Abrace o Marajó, realizado na sede da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). A ministra estava acompanhada do paraense campeão do UFC Deiveson Figueiredo, que participou dos eventos anteriores.

Também acompanhou Damares na visita a secretária nacional de Proteção Global, Mariana Neris, o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, e Leonardo Ceron, assessor da presidência do BNDES (Banco |Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social).

Disse a ministra: “Quem já trabalhou com o Estado do Pará, e trabalha hoje, tem uma admiração por esse grupo. Esse grupo forte e extraordinário”. Damares disse ter tido uma “surpresa” durante essa visita. “Eu conheci os trabalhadores e o número de jovens empregados. Como esse grupo está investindo nesse talento. Tem uma área ali que é o cérebro. Os meninos que pensam a nova comunicação, a comunicação digital. Tem menino de 19 anos ali, gente. Isso não é comum no Brasil: investir nesse profissional jovem”, disse, referindo-se à equipe que trabalha na área de transformação digital da empresa.

“Se eu já amava esse grupo, hoje saio daqui apaixonada”, afirmou Damares sobre o Grupo Liberal

“Se eu já amava esse grupo, hoje saio daqui apaixonada”, afirmou. A ministra também comentou que a visita a Belém era para fazer entregas do programa Abrace o Marajó, mas também entregas para todo o estado. “O ministro das Comunicações (Fábio Faria) hoje anunciou que todas as escolas rurais do Pará vão receber internet. Vamos conectar esses meninos com o mundo”, afirmou.

Ela acrescentou: “A gente vai dar cursos profissionalizantes. Além do curso, do conhecimento, da conexão, esses computadores serão um espaço de proteção. As crianças poderão fazer denúncias agora, porque tem um computador para falar direto com o nosso ministério. A mulher vítima de violência. A gente coloca a zona rural do estado, o campo, em conectividade com o mundo, proteção e conhecimento”.

A secretária nacional de Proteção Global, Mariana Neris, falou sobre as entregas realizadas pelo governo federal no Pará e, também, as relacionadas ao programa Abrace o Marajó. “Nesse dia, nós estamos trazendo projetos de direitos humanos e de comunicação para o desenvolvimento da região, buscando não só o desenvolvimento social e humano, mas também desenvolvimento econômico das regiões que são abarcadas pelos 16 municípios do Marajó”, disse.

Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente: "boa parte do cérebro pensante das ações feitas aqui no grupo vem de jovens"

Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, destacou a visita ao Grupo Liberal. “É fantástico poder participar aqui dessa visita com um grupo tão comprometido com uma comunicação de qualidade e ver que boa parte do cérebro pensante das ações feitas aqui no grupo vem de jovens.... E ver a capacidade criativa dessa juventude, ajudando a pensar uma comunicação que de fato alcance as pessoas e seja fiel e transformadora”, afirmou.

Sobre a visita, ele destacou as entregas feitas pelo programa Abrace o Marajó. “O programa nasce a partir de uma preocupação com a proteção da infância, com os direitos da criança marajoara, principalmente as violações no sentido da violência, da exploração sexual”, disse.

Leonardo Ceron, assessor da presidência do BNDES (Banco |Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), destacou as entregas feitas como parte do plano de entregas da Amazônia do banco e, principalmente, do Abrace o Marajó. Ele explicou que o BNDES vai atuar no saneamento (saneamento produtivo, para a qualidade do açaí, que precisa de certificação e de vários selos) e saneamento nas escolas. “São 495 escolas que o BNDES vai apoiar, implantando tecnologia social, de saneamento, e outras partes acessórias, modernização das prefeituras - dar capacitação aos servidores, equipamentos novos, tecnologia, CEP, endereçamento. Finalmente, o povo marajoara vai ter o seu endereço”, disse.

E, também, o acesso a crédito. “Junto com a OCB (Organização das Cooperativas do Brasil) e o Banpará, a gente vai montar um fundo garantidor, onde o BNDES vai dar uma garantia para poder viabilizar acesso ao crédito dos empreendedores do Marajó e de toda a Amazônia”, afirmou.

"Toda ajuda para o Pará é necessária, principalmente para os menores favorecidos", diz Ronaldo Maiorana

O presidente executivo do jornal O Liberal, Ronaldo Maiorana, disse que ficou “impressionado” com o conhecimento da ministra Damares sobre o Pará. “E com o projeto dela para a ilha do Marajó, principalmente para as cidades da ilha do Marajó, que são as cidades com o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) mais baixo e mais carentes. Eu, como paraense e amazônida, fico muito feliz de ver este abraço ao Marajó”, afirmou. Ronaldo afirmou ter sido uma visita muito produtiva. “Muita boa vontade, trabalho. Toda ajuda para o Pará é necessária, principalmente para os menos favorecidos”, completou.