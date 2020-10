Ministério Público recomenda suspensão de obras de linhão em Aterro Sanitário de Marituba

O Ministério Público do Estado do Pará recomendou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) que apresente, em até 5 dias úteis, documentos comprovando a avaliação dos impactos sinérgicos das obras que serão realizadas pelo Grupo Equatorial Energia no terreno do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Marituba (CPTRM). A avaliação deve verificar possíveis impactos que a obra da empresa de energia, com finalidade de construção de um linhão, pode causar ao meio ambiente e aos equipamentos do aterro sanitário, que atende cerca de dois milhões de pessoas.

A recomendação foi expedida, nesta quinta-feira (15), pela promotora de justiça Eliane Cristina Pinto Moreira. Caso a Semas não tenha realizado tal análise, o MPPA requer a suspensão da licença que permite o início dos trabalhos.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará tem 48 horas para informar o acatamento ao pedido e 20 dias úteis para fazer a avaliação do impacto das obras da empresa de energia no CPTRM.

Obra pode gerar danos ao ambiente, diz MPPA



"Parte da obra que resultará na instalação da linha de transmissão de energia da Equatorial passará pelo terreno do aterro sanitário, gerando riscos à segurança e estabilidade do CPTRM", diz o MPPA.

De acordo com a recomendação, a Equatorial apresentou documentos usando imagens antigas do empreendimento (2017), não sendo possível ter clareza de qual a incidência do traçado do linhão em relação aos equipamentos existentes na CPTRM, tais como maciço e lagoas de chorume.

Ou seja: dentro do CPTRM, existem áreas de tratamento de chorume e outros espaços que podem ser afetados pela construção. E, caso isso ocorra, pode haver poluição ambiental, gerando danos ao meio ambiente e à população vizinha ao aterro.

“A proposta de traçado do linhão perpassa área que possivelmente impactará o maciço existente no empreendimento, não existindo nenhuma comprovação de que sua estabilidade não será comprometida pelas obras civis a serem realizadas na área”, escreveu, na recomendação, a promotora de Justiça Eliane Moreira.

Recomendação também é para administração do aterro



O Grupo Equatorial e a Guamá Tratamento de Resíduos, responsável pela administração do aterro, também receberam a recomendação do MPPA para que não realizem qualquer intervenção voltada à instalação da linha de transmissão de energia elétrica ou qualquer obra civil antes de avaliarem os impactos sinérgicos dos empreendimentos.

As empresas também devem apresentar, em até 5 dias úteis, análise técnica que mostre que as obras não irão afetar a estabilidade do maciço e aos demais equipamentos do Centro de Tratamento de Resíduos.

A redação Integrada de O Liberal já solicitou um posicionamento da Equatorial e da Semas, e aguarda retorno. Acompanhe (com informações do MPPA).