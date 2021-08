Ministério Público, Governo do Pará e prefeituras vistoriam pontos críticos de alagamentos na BR-316

Os pontos mais críticos de alagamentos da BR-316, nos municípios de Marituba e em Ananindeua, foram vistoriados por uma comissão técnica. O grupo foi formado pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), prefeituras das duas cidades e o Núcleo de Gerenciamento do Transporte Metropolitano (NGTM). Há alguns meses, esses entes vêm se reunindo para encontrar uma solução para os pontos de enchente na via federal.

Na vistoria, foi detectado que a estrutura que existe hoje para a vazão do igarapé das Toras, um igarapé que cruza a BR-316 e faz parte da bacia do rio Uribíoca, é insuficiente para atender às águas que passam por ali. E quando há chuvas mais fortes, o nível do igarapé aumenta e provoca o alagamento na rodovia.

Também foi identificada a necessidade de recomposição das Áreas de Preservação Permanente (APP) nas áreas que cercam o igarapé das Toras, atualmente ocupadas de modo irregular, tanto por empresas quanto por moradias em situação de risco. Essa ocupação indevida também tem impactado o curso do igarapé.

A solução técnica apontada pelo NGTM foi de ampliação das galerias, porém, poderá causar alagamentos nas comunidades de Santa Helena e no Condomínio Arpoador, que estão localizados próximos à área. Por este motivo, a vistoria também foi realizada nesses locais para identificar outras alternativas para solucionar o problema. As tratativas interinstitucionais seguem.