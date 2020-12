Ministério Público do Estado abrirá vagas para estagiários dos cursos de odontologia

O Ministério Público do Pará (MPPA) divulgou o edital para cadastro de reserva excepcional de estagiários do curso de odontologia. Os candidatos concorrerão ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares ou de execução que compõem a Região Administrativa Belém I.

Somente poderão inscrever-se os acadêmicos que estejam cursando os três últimos anos, excetuando o último semestre, dos cursos de odontologia oferecidos pelas instituições de ensino superior conveniadas com o Ministério Público do Estado do Pará, cuja lista está disponível no edital. As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas entre os dias 10 e 17 de dezembro, somente pelo site do MPPA, que ainda será atualizado para o cadastro. O edital reforça que não será aceita a inscrição do acadêmico que esteja cursando o último semestre do seu curso durante o segundo semestre letivo de 2020.

Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão analisados e o MPPA publicará em seu portal uma relação nominal das inscrições validadas e invalidadas. O candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com deficiência (PcD) deverá se dirigir ao Departamento de Recursos Humanos do Ministério Público (DRH-MPPA) em até dois dias úteis após o encerramento das inscrições, a fim de apresentar comprovante de inscrição e laudo médico que ateste a espécie, o grau e o nível da deficiência, bem como o código dessa na Classificação Internacional de Doenças (CID) e a sua provável causa. O DRH-MPPA fica na Rua João Diogo, esquina com a rua Ângelo Custódio, nº 100, bairro da Cidade Velha.

Após essa etapa, o candidato validado será encaminhado para uma entrevista, cuja data, horário e local serão enviados para o email que o concorrente informou durante a inscrição.

Os candidatos que preencherão as vagas serão selecionados de acordo com seus desempenhos nas entrevistas, seus históricos escolares e suas médias gerais nas instituições de ensino superior. Não será selecionado o candidato cuja média geral ou coeficiente de rendimento total seja inferior a 7.

Conforme o edital, a jornada de estágio será de 4 horas diárias e 20 horas semanais, compatíveis com os horários escolares e de expediente do Ministério Público. O valor da bolsa de estágio é de R$ 645,50, acrescida do auxílio-transporte de 105,60. Excetuando em casos de pessoas com deficiência, o estágio não excederá dois anos e não criará vínculo empregatício de nenhuma natureza com a instituição.

Para mais informações, o interessado deverá acessar o edital.