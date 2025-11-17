Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ministério Público distribui pulseiras de identificação para crianças na COP 30

Projeto Tendas Laranjas atua em oito pontos de Belém com ações de proteção, orientação e prevenção durante a conferência climática

Hannah Franco
fonte

O que são as Tendas Laranjas em Belém? Pulseiras infantis marcam ações do MP na COP 30 (Divulgação/MPPA)

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) intensificou as ações de proteção à infância durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, por meio do Projeto Tendas Laranjas. A iniciativa inclui a distribuição de pulseiras de identificação para crianças e adolescentes, orientação a famílias e atendimento humanizado em áreas de grande circulação.

🟠 De acordo com balanço parcial divulgado pelo órgão, mais de 11,5 mil pessoas foram atendidas diretamente nos primeiros quatro dias de funcionamento, e o número total de pessoas impactadas ultrapassa 30 mil.

As estruturas funcionam diariamente, das 10h às 20h, e estão instaladas em oito locais estratégicos da capital: UFPA, Estação das Docas, Aeroporto Internacional, Mercado do Ver-o-Peso, Praça da República, Complexo Feliz Lusitânia, Terminal Rodoviário e Estádio do Mangueirão. As atividades seguem até 21 de novembro.

Segundo o MPPA, o objetivo é oferecer um atendimento acessível e imediato em situações que envolvam risco, desorientação ou necessidade de encaminhamento. As ações são coordenadas pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOIJ) e operam junto ao Plantão Integrado de Proteção, que reúne profissionais do Ministério Público, Prefeitura de Belém, Governo do Estado e organizações da sociedade civil. 

Ao todo, o projeto mobiliza 48 profissionais, incluindo 16 técnicos especializados, além de mais de 200 voluntários identificados por coletes laranja. Eles atuam na orientação ao público, prevenção de violações de direitos e apoio às equipes volantes que circulam pelas áreas próximas aos eventos da conferência.

image Projeto do MP reforça segurança e atendimento infantil na COP 30. (Divulgação/MPPA)

Entre as medidas adotadas está a distribuição das pulseiras de identificação para crianças, consideradas essenciais em dias de intensa movimentação. Cada pulseira contém informações que facilitam a localização rápida de crianças que eventualmente se afastem dos responsáveis, reforçando a segurança nos espaços com grande fluxo de visitantes.

O balanço do MPPA também inclui outras ações desenvolvidas durante a COP 30, como a oferta de mais de 400 vagas em cursos profissionalizantes, 80 oportunidades de inserção de jovens aprendizes no mercado de trabalho e 200 identificações infantis realizadas diretamente nas tendas. 

