Ministério Público distribui pulseiras de identificação para crianças na COP 30

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) intensificou as ações de proteção à infância durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, por meio do Projeto Tendas Laranjas. A iniciativa inclui a distribuição de pulseiras de identificação para crianças e adolescentes, orientação a famílias e atendimento humanizado em áreas de grande circulação.

🟠 De acordo com balanço parcial divulgado pelo órgão, mais de 11,5 mil pessoas foram atendidas diretamente nos primeiros quatro dias de funcionamento, e o número total de pessoas impactadas ultrapassa 30 mil.

As estruturas funcionam diariamente, das 10h às 20h, e estão instaladas em oito locais estratégicos da capital: UFPA, Estação das Docas, Aeroporto Internacional, Mercado do Ver-o-Peso, Praça da República, Complexo Feliz Lusitânia, Terminal Rodoviário e Estádio do Mangueirão. As atividades seguem até 21 de novembro.

Segundo o MPPA, o objetivo é oferecer um atendimento acessível e imediato em situações que envolvam risco, desorientação ou necessidade de encaminhamento. As ações são coordenadas pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOIJ) e operam junto ao Plantão Integrado de Proteção, que reúne profissionais do Ministério Público, Prefeitura de Belém, Governo do Estado e organizações da sociedade civil.

Ao todo, o projeto mobiliza 48 profissionais, incluindo 16 técnicos especializados, além de mais de 200 voluntários identificados por coletes laranja. Eles atuam na orientação ao público, prevenção de violações de direitos e apoio às equipes volantes que circulam pelas áreas próximas aos eventos da conferência.

Projeto do MP reforça segurança e atendimento infantil na COP 30. (Divulgação/MPPA)

Entre as medidas adotadas está a distribuição das pulseiras de identificação para crianças, consideradas essenciais em dias de intensa movimentação. Cada pulseira contém informações que facilitam a localização rápida de crianças que eventualmente se afastem dos responsáveis, reforçando a segurança nos espaços com grande fluxo de visitantes.

O balanço do MPPA também inclui outras ações desenvolvidas durante a COP 30, como a oferta de mais de 400 vagas em cursos profissionalizantes, 80 oportunidades de inserção de jovens aprendizes no mercado de trabalho e 200 identificações infantis realizadas diretamente nas tendas.