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Ministério da Saúde entrega novos equipamentos cirúrgicos em hospitais do Pará

O investimento faz parte do Novo PAC Saúde, que prevê a aplicação de R$ 34,7 bilhões em obras, equipamentos e veículos destinados à expansão e qualificação do SUS em todo o país

O Liberal
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As estruturas foram equipadas com aparelhos de última geração e fazem parte da estratégia do programa Agora Tem Especialistas, viabilizado pelo Novo PAC Saúde. (Divulgação)

O Ministério da Saúde ampliou a assistência especializada no Pará com a inauguração de novas salas de cirurgia geral e oftalmológica em hospitais de Belém e Altamira. As estruturas foram equipadas com aparelhos de última geração e fazem parte da estratégia do programa Agora Tem Especialistas, viabilizado pelo Novo PAC Saúde.

Em Belém, foram entregues três novas salas cirúrgicas. Duas delas, destinadas a cirurgias gerais, foram instaladas nos hospitais Maradei e Dom Luiz I. Já o Hospital Dom Luiz I também recebeu uma sala voltada para procedimentos oftalmológicos. Em Altamira, o Hospital Regional Público da Transamazônica passou a contar com uma nova sala de cirurgia geral.

Segundo o Ministério da Saúde, os novos equipamentos irão fortalecer a realização de procedimentos como vasectomia e laqueadura, além de ampliar a capacidade de cirurgias oftalmológicas de maior complexidade, como as de catarata.

A assessora da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Lena Peres, participou das entregas e destacou que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à ampliação do acesso da população aos serviços especializados do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Essas entregas acontecem em diversos municípios do país e são fundamentais para reduzir o tempo de espera por cirurgias e oferecer mais segurança aos pacientes. Os profissionais de saúde têm destacado a qualidade dos equipamentos entregues, tanto para cirurgias gerais quanto oftalmológicas”, afirmou.

A ação integra um investimento nacional de R$ 465 milhões para a entrega de 300 salas cirúrgicas em hospitais públicos e filantrópicos de todos os estados brasileiros. Ao todo, serão contemplados 185 municípios, com 200 conjuntos de equipamentos para salas de cirurgia geral e 100 para cirurgia oftalmológica.

De acordo com o Ministério da Saúde, além de ampliar a capacidade de realização de procedimentos e reduzir filas de espera, a iniciativa contribui para a modernização do parque tecnológico da saúde pública e para o fortalecimento do complexo industrial da saúde.

Novo PAC Saúde

O investimento faz parte do Novo PAC Saúde, que prevê a aplicação de R$ 34,7 bilhões em obras, equipamentos e veículos destinados à expansão e qualificação do SUS em todo o país.

Entre as ações previstas estão a implantação de 2.605 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 336 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 100 policlínicas, 4.643 ambulâncias do Samu e 922 Unidades Odontológicas Móveis, além de outros equipamentos e estruturas voltados ao fortalecimento da rede pública de saúde.

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