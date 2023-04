MCom anuncia Infovia Santarém(PA)-Manaus(AM) para maio, em investimento de R$ 150 mi

Ao entregar 20 computadores para a Escola Estadual Professora Ruth Rosita Nazaré Gonzales, 10 para o Projeto Social Gileade, e 10 para o Projeto Social da Paróquia Santa Rita de Cássia, e inaugurar o Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), no bairro da Cremação, em Belém, nesta sexta-feira (28), o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, anunciou que está prevista para maio próximo a inauguração do Infovia Santarém(PA)-Manaus (AM), em investimento de R$ 150 milhões.

“Agora, no mês de maio, provavelmente no mês de maio, está pré-agendado, eu devo estar retornando aqui, no Estado do Pará, à cidade de Santarém, para estar entregando, junto co o presidente Lula, a Infovia 01, que é uma infovia subaquática que val ligar pelo rio a Cidade de Santarém até a capital do Estado do Amazonas, Manaus (AM), com cabos de fibra ótica subfluviais, num investimento de cerca de R$ 150 milhões, e, com certeza, o governador Helder (Helder Barbalho) vai estar junto conosco nessa importante entrega para o Estado do Pará”, enfatizou o ministro Juscelino Filho.

Para viabilizar o CRC em Belém, o MCom investiu R$ 1 milhão e, nesta sexta, o ministro Juscelino Filho, assinou um Termo Aditivo no valor de R$ 400 mil para o Centro. O CRC funciona na travessa 14 de Abril, em Belém, e recebeu 400 itens de insumos eletrônicos doados pelo próprio MCom. O Centro é administrado pelo Instituto de Reciclagem Brasil e integra o Programa Computadores para Inclusão, do Ministério.

Ministro das Comunicações assina Termo Aditivo de R$ 400 mil para o CRC em Belém (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Doações

O novo CRC de Belém (PA) se soma aos outros localizados em Macapá (AP), Manaus (AM), Recife e Petrolina (PE), Fortaleza e Maracanaú (CE), Teresina (PI), Cuiabá (MT), Dourados (MS), Gama (DF), Formosa (GO), Belo Horizonte e Lavras (MG), Maricá (RJ), São Paulo (SP) e dois em Porto Alegre (RS). Aracajú (SE) e São Luís (MA) já estão autorizados e aguardam somente assinatura do termo para o devido funcionamento.

A inauguração do CRC reuniu lideranças políticas, gestores públicos estaduais e municipais. O secretário de Estado de Educação (Seduc), Rossieli Colares, anunciou que a Secretaria de Educação vai repassar computadores para serem recondicionados no CRC e servirem posteriormente para estudantes e comunidades de baixa renda possam utilizá-los, e, assim, se inserir na realidade virtual da educação e dos demais campos sociais. Outros órgãos, como a Junta Comercial do Pará (Jucepa) já sinalizaram que também vão contribuir com o CRC.

Parceria entre o Governo Federal e o Governo do Estado deverá garantir novos insumos ao CRC no atendimento a estudantes e comunidades (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)