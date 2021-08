"Mil Ave-Marias" acontece na Igreja Santo Antonio Zaccaria com a presença da imagem peregrina

Neste sábado (21), os devotos de Nossa Senhora de Nazaré preparam-se para o Círio que se aproxima e participam da programação da "Recitação das Mil Ave-Marias", desde às 8h30 na igreja de Santo Antônio Maria Zaccaria, na, Rua Boaventura da Silva, 1796. A estimativa é que 250 pessoas passem até às 15h, de maneira rotativa, pela igreja. Diferente do ano passado que a recitação foi feita on-line, a organização optou por realizar presencial este ano.

"Estamos fazendo com toda segurança, medidor de temperatura, máscara e álcool em gel. Convidamos as comunidades a participar. Este é o sétimo ano que está sendo realizado. Ano passado foi virtual, mas graças a Deus este ano estamos estamos com o público e com presença da imagem peregrina", diz Roberto Corrêa, diretor de evangelização do Círio 2021.

Este é o segundo ano de programação nazarena, no contexto da pandemia de Covid-19. Por isso, a realização do evento tem o objetivo de intensificar o momento de espiritualidade. "A oração das mil Ave-Marias é uma oração muito poderosa e forte. Através dela entregamos a Nossa Senhora de Nazaré o nosso Círio 2021 e que ela interceda por cada um de nós neste momento”, pontuou Roberto.

Questionado sobre o funcionamento da oração, para chegarem até as mil, o coordenador explica: “rezamos um Pai Nosso, as Ave-Marias, o Glória ao Pai, sendo que, em vez de dez a dez Ave-Marias, fazemos de 50 a 50, meditando os mistérios do Santo Rosário, com o rodízio entre os casais da Diretoria e pessoas que foram convidadas a participar do evento. Vamos rezar juntos pelo fim da pandemia, pelo Círio, pela chegada da vacina, pelas nossas famílias, pelos que ainda estão enfermos por esta doença, falecidos, pelo Brasil e pela nossa Igreja”, finaliza Roberto.

Devido a pandemia, ao longo das seis horas previstas, o público deve manter o distanciamento necessário e fazer uma passagem rotativa pela igreja. Helena Casemiro, que participa nesta manhã das "Mil Ave-Marias" conta que é muito devota de Nossa Senhora deNazaré, mas "é a primeira vez que participo desta oração. Em 2008 eu me casei aqui nesta igreja. Descobri o evento pelas redes sociais. Como tem um ano que eu me separei do meu marido, e foi aqui nesta igreja e toda separação é um luto. Apesar de ter passado um ano, ainda dói e estou me reconstruindo como mulher. E além disso, porque estamos passando por um momento muito crítico, que é a pandemia.", comenta.