Mesmo sem romaria oficial, crianças marcam presença na Basílica de Nazaré, neste domingo (17)

Pelo segundo ano consecutivo, a programação do Círio de Nazaré não contou com a tradicional Romaria das Crianças, contudo, elas estiveram presentes na Praça Santuário na manhã desse domingo (17). Na Basílica, os pequenos também foram homenageados durante a missa das 8h.

Carregando o filho José Luca Assis, de sete meses, vestido de anjinho, o empresário Paulo Victor Assis diz que o momento é de gratidão. “Minha esposa engravidou na pandemia e nós estávamos com muito medo, a gente tinha a informação que muitas crianças estavam nascendo com Covid. Nós nos agarramos muito a Nossa Senhora de Nazaré pedindo que ele viesse com muita saúde. Graças a Deus e a nossa mãezinha o José nasceu no dia 9 de março com muita saúde. E nesse momento tão bonito de fé para nós católicos, viemos agradecer pela vida dele”.

Durante toda manhã, a fé e a gratidão foram demonstradas de diferentes formas. Muitos devotos distribuíam doces, pipocas e outras guloseimas para adultos e crianças. Uma delas foi a telefonista Aline Assunção, junto com o filho Wendell, de oito anos.

“É uma tradição da família, a gente tenta acompanhar o Círio das Crianças, como também proporcionar aos devotos, sejam adultos ou mirins, um acalento maior. Eu acho que envolve muito mais do que fé, envolve essa proximidade, essa humanidade. Esse é o nosso compromisso em todo Círio das Crianças há mais de 5 anos”, afirma.

Círio das crianças 2021 Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal Foto: Ivan Duarte / O Liberal

Gratidão pela saúde foi um dos principais motivos que levaram as famílias até o local de visitação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

A pedagoga Roseane Trindade esteve no local acompanhada da sobrinha, Evelyn Maria, de 4 anos. Vestida de anjo, a pequena cumpria uma promessa feita pela avó quando nasceu. “Quando ela nasceu, ela teve dificuldade na respiração, no pulmão, aí a minha mãe fez essa promessa e um ano depois começamos a acompanhar o Círio das Crianças em cumprimento da promessa”, conta.

A família Trindade fez questão de participar da homenagem a Nossa Senhora (Ivan Duarte / O Liberal)

“O nosso principal objetivo em estar aqui é agradecer, agradecer pela saúde, agradecer por estarmos todos bem, mesmo em meio a essa pandemia, estamos, graças a Deus, a família toda com saúde. Hoje diante de Nossa Senhora eu renovei a promessa pedindo pela saúde de todo mundo. É só gratidão! Mesmo sem procissão a gente vai estar aqui porque sentimos essa bênção, sentimos que nossa mãe intercede por cada um de nós”, acrescenta Roseane.

Crianças e adultos também participaram de uma pequena procissão não oficial, organizada por um grupo de fiéis do bairro de Icoaraci, percorrendo o mesmo trajeto da romaria das crianças.