Mesmo com período chuvoso, pessoas mantêm exercícios físicos em Belém; veja dicas de profissionais

As chuvas intensas do inverno amazônico podem desmotivar quem busca manter uma rotina de exercícios de Belém. No entanto, profissionais de educação física recomendam estratégias para adaptar os treinos, como ajustes de horários, atividades em casa e manutenção da disciplina. Além disso, cuidados com hidratação e alimentação são essenciais para garantir um bom desempenho mesmo nos dias chuvosos.

Parque do Utinga na manhã do último domingo (9/02). (Igor Mota/O Liberal)

O impacto do inverno amazônico nos treinos

Profissional de Educação Física, Renan Felizardo afirma que o atual inverno amazônico tem colocado um “banho de água fria” em muitos projetos fitness. No entanto, ele defende que você não deixe de praticar seu exercício, seja musculação, seja esporte ou outro tipo.

“Se não conseguir chegar a tempo ou não der para sair de casa, a tendência é executar os exercícios em casa mesmo, para não deixar de treinar e perder um dia de preparação”, orienta o profissional.

Conforme Felizardo, conversar com um profissional de educação física é o ideal para que ele auxilie a pessoa a executar um treino de acordo com os objetivos para que seja executado em casa.

O melhor horário para os treinos no inverno amazônico

Ele lembra que há estudos que indicam o treino da manhã como melhor horário; outros, indicam o horário da tarde; por último, outros estudos científicos dizem que o da noite é o melhor.

Parque do Utinga recebeu a visita de muitas pessoas para a prática de exercício físico, mesmo com o último domingo (9/02) nublado. (Igor Mota/O Liberal)

“Eu indico aquele em que o aluno (a) tem o tempo ideal para realizar, tem que estar bem para treinar, hidratado e alimentado seja qual for atividade que irá realizar. Com o cotidiano, nem sempre você irá conseguir ir no mesmo horário. Se conseguir é ótimo, porém converse sempre com o personal ou profissional que auxilie você sobre a periodização certa de seu treino para que ocorra da melhor maneira possível”, aconselha Renan Felizardo.

O profissional, que avaliou o período de chuva na capital paraense, observou que chove nos períodos da tarde para noite e, em alguns casos, amanhece chovendo.

“Nesse caso, o treino da manhã seria o ideal para você não perder o pique. Claro que, se a pessoa não puder devido a compromissos, terá que arriscar e enfrentar a chuva ou se abrigar e treinar onde achar confortável no período da tarde e noite. A saída é treinar em casa, em caso de não ir à academia”, orienta.

Treinar em casa: uma alternativa eficaz nos dias chuvosos

Para ele, treinar em casa é ideal não só para manter a forma, como também pode ser uma maneira de chamar a família e participar junto de uma maneira divertida. “Chamar aquele familiar que faz tempo que está tentando treinar e não tem companhia ou não tem aquela motivação, você pode incentivar realizando atividades em casa. Além de um bom treino, você irá se divertir e de quebra ter uma boa atividade em família”, afirma.

Visitantes praticam ciclismo no Parque do Utinga, mesmo com dia nublado. (Igor Mota/O Liberal)

Para manter a boa forma durante o inverno amazônico, Renan Felizardo defende que é necessário ter um “plano B”: treinar em casa em meio a falta de ida à academia.

“Sabemos o quanto é difícil, principalmente para aquelas pessoas que passam o dia todo fora de casa devido a trabalho e compromissos, levar sua alimentação prescrita na sua dieta, levar objetos com sacos plásticos, e sempre roupas extras. É um conselho e mesmo assim se faltar por motivo da chuva, realize o treino da musculação em casa”, destaca o profissional.

Na casa, a intensidade do treino pode não ser a mesma devido a falta de equipamentos. Contudo, segundo ele, o importante é manter a prática e o corpo em movimento.

“Em caso de atividades esportivas é a mesma situação. Não deu tempo de ir? Tire 20 a 30 minutos de tempo em casa e execute um treino semelhante ao que iria executar e até mesmo educativos da modalidade. Nunca é demais”, ressalta.

Segundo Felizardo, neste período de chuva que ocasiona frio, o ideal também é realizar trabalhos de alongamento e mobilidade para evitar lesões e hidratação é fundamental.

Como manter a disciplina e a motivação durante o período chuvoso

Mayara Almeida, personal trainer, explica que, no período chuvoso, é natural que a preguiça apareça, mas isso não pode ser um motivo para interromper a rotina de treinos. A disciplina, conforme ela, é essencial para manter a constância, e, consequentemente, os resultados e a qualidade de vida.

“Manter a disciplina com um horário fixo para treinar ajuda a criar um compromisso mental. Se você costuma treinar de manhã, continue acordando no mesmo horário, mesmo que precise adaptar o local do treino. Se treina à noite, evite trocar o exercício por outras atividades menos produtivas”, recomenda.

Ela indica que, caso a chuva impeça a ida à academia, a pessoa transforme um espaço da casa em um local de treino. Exercícios com peso corporal, circuitos funcionais e até o uso de faixas elásticas podem garantir um bom estímulo muscular e cardiovascular, de acordo com a profissional.

“Recomendo que, se possível, você faça acompanhamento com um Personal Trainer, seja de forma online ou presencial. Esse acompanhamento é importante para a avaliação dos seus objetivos, o monitoramento dos resultados e o ajuste na execução dos exercícios”, declara.

Cuidados com a alimentação e hidratação no inverno amazônico

Para ter uma vida saudável durante o inverno amazônico, a personal trainer sugere procurar um nutricionista para ajustar sua alimentação e hidratação. Segundo ela, no período das chuvas, muitas pessoas tendem a negligenciar esses cuidados.

Visitantes praticam caminhada e ciclismo no Parque do Utinga em meio a domingo nublado. (Igor Mota/O Liberal)

“Por isso, mantenha-se hidratado e consuma alimentos ricos em nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais, para garantir o bom funcionamento do metabolismo e fortalecer o sistema imunológico”, indica Mayara Almeida.

A educadora física Ruthelly Brito incentiva procurar por uma boa companhia para os treinos, estabelecer metas e manter um horário regular para as atividades.

“Começar com um aquecimento adequado, utilizar uma playlist de músicas motivadoras e vestir roupas e tênis apropriados para o clima também são estratégias eficazes. Além disso, realizar treinos cronometrados pode tornar a prática ainda mais motivadora”, propõe.

A importância de manter a regularidade nos exercícios

Em relação à regularidade dos treinos, em dias chuvosos, um dos maiores desafios pode ser sair da cama. Para contornar essa situação, segundo Brito, é recomendado escolher um horário conveniente, conciliando com outras atividades diárias, o que contribuirá para maior disposição e facilitará a superação do desânimo.

Para ela, “a prática de exercícios em casa pode ser uma excelente opção nos dias chuvosos. Buscar por atividades que aceleram o sistema cardiovascular, como circuitos, flexões, pranchas e subir e descer escadas, pode garantir uma rotina saudável mesmo em meio às condições climáticas desfavoráveis.”

Ruthelly Brito lembra que, para manter um estilo de vida saudável neste inverno amazônico, é essencial manter-se hidratado, disciplinado e disposto a realizar adaptações necessárias.” Lembre-se de que a chuva não precisa ser um obstáculo para a sua rotina de treino. Nunca se desanime e mantenha-se sempre ativo!”, incentiva a profissional.

Mesmo com dia nublado, mulheres focam exercícios no Utinga

A contadora Márcia Dantas, que é de Castanhal, estava na manhã nublada do último domingo (9/02) no Parque do Utinga se exercitando com a família.

Márcia Dantas caminhando com a família no Parque do Utinga. (Igor Mota/O Liberal)

“Minhas filhas estão com o tempo bem corrido de estudo e é comum a gente fazer exercício juntos. Então, hoje mesmo com o tempo chuvoso, a gente chamou todo mundo e conseguiu vir porque, além da constância, a gente percebe o quanto é bom esses momentos também em família no incentivo ao esporte”, disse.

Márcia Dantas e a família se exercitando. (Igor Mota/O Liberal)

Márcia defende que, para as pessoas fazerem exercícios físicos mesmo com o período das chuvas, é preciso ter prioridade.

“Na vida, são tantas coisas, correria do dia a dia, mas é importante que a gente reserve esse momento, mesmo que de uma hora, mesmo que não seja tão como a gente queira, mas o importante é dar esse primeiro passo e vir fazer algo, mexer um pouquinho”, destaca.

Elenice Souza, estudante de Educação Física, também estava no Parque do Utinga caminhando e se exercitando. Ela admite ser bem delicado manter atividades físicas em meio a rotina e ao tempo chuvoso em Belém.

Elenice Souza se exercitando no Parque do Utinga. (Igor Mota/O Liberal)

“Mas eu uso muito a questão da disciplina, pois eu sei a importância do exercício físico. Em relação à saúde mental também, isso me faz bem, então eu sempre procuro. Isso é prioridade pra mim: tirar um tempo pra me exercitar”, declara.

Atualmente, ela costuma correr às sextas e aos domingos e faz natação às segundas, quartas e sextas, além de fazer musculação todos os dias. A estudante revelou que descansa em apenas um dia.

Elenice Souza caminha no Parque do Utinga. (Igor Mota/O Liberal)

“Tem várias formas de você praticar o exercício físico, não só na academia, não só você saindo da sua casa. Tem exercícios funcionais que você pode fazer em casa. Então, ‘ah, tô com aquela preguiça?’, mas saber que aquilo te faz bem realmente e você procurar ajuda também. Tem vários profissionais, que podem estar te ajudando nisso e você pode manter o foco, só que dentro de casa, ou então numa praça, dar uma corrida, mas o importante é você não deixar de fazer”, aconselha a estudante.

