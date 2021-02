Mesmo com a circulação da nova cepa do coronavírus, espaços registram aglomeração

Espaços de lazer e feiras seguem sendo pontos de aglomeração de pessoas na Região Metropolitana de Belém. Mesmo após o anúncio do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, sobre a presença de pelo menos oito casos da nova variante brasileira do novo coronavírus, as pessoas não se intimidam e lotam os espaços.

Na manhã de domingo (7), na feira do Jaderlândia, várias pessoas transitavam pelo local sem respeitar o distanciamento social e, além disso, pessoas sem máscaras. Já nos espaços de lazer, como a Praça da República, foi possível encontrar pessoas aglomeradas e sem máscaras, na área da feira de artesanato, mas foi possível também encontrar pessoas distantes do tumulto e obedecendo o distanciamento social.

Neste domingo, foi possível ver muitas pessoas dispensando o uso de máscara (Fábio Costa / O Liberal)

No Belém Porto Futuro, o movimento estava mais tranquilo e sem aglomerações, mas foi possível encontrar crianças e adultos sem máscaras. A mensagem repassada tanto pelo governador Helder Barbalho como também pela prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, é que o governo está atuando no combate ao coronavírus, mas eles destacam durante as coletivas de imprensa que precisam da contribuição da população para não aglomerar e ter os cuidados necessários.

Na última sexta-feira (5), o prefeito divulgou a presença de oito pacientes confirmados com a nova cepa do novo coronavírus. Sendo cinco pessoas vindas de Manaus e três de Belém. De acordo com Edmilson, a confirmação da nova variante foi feita após a análise da genotipagem do vírus, realizada pela equipe da prefeitura em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Pará e da mineradora Vale.

Inicialmente, o prefeito descartou lockdown na capital paraense, porém, ele explicou que o assunto será discutido pela equipe técnica da prefeitura nos próximos dias para que uma posição definitiva seja anunciada pelo governo municipal.

Diante disso, a principal recomendação é que a população evite aglomerações e façam uso de máscaras e álcool 70º.