Mês de março será ainda mais chuvoso, este ano, na Região Metropolitana de Belém

A previsão para esta quarta-feira (15), em Belém, é de uma manhã de céu encoberto a nublado com eventos de chuva. Para a tarde e noite, céu com muitas nuvens e previsão de chuva com intensidade leve a moderada.

Em Belém, temperaturas do ar terão máxima de 31°C e mínima de 23ºC, com umidade relativa do ar variando entre 70% e 95%. Ventos fracos a moderados de Nordeste/Sudeste. As informações são da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

O mês de março, que sempre é uma época de muita chuva, vai ser ainda mais chuvoso este ano na Região Metropolitana de Belém (RMB), acrescentou a Semas. Só na madrugada e na manhã desta terça-feira (14), o índice máximo de chuvas ultrapassou os 80 milímetros em medição efetuada por pluviômetro instalado no bairro de Nazaré, em Belém.

"Esse evento foi bastante intenso. Então, em alguns pontos, é previsto mais de 80 milímetros, algo que é um pouco anômalo para o período", disse Antônio Sousa, um dos meteorologistas da Semas.

A chuva ocorrida entre o final da madrugada e a manhã desta terça-feira (14) apresentou o índice de precipitação mais alto no bairro de Nazaré, com 81mm. Outros pluviômetros registraram 55,2mm no bairro da Sacramenta, 52,4mm na Terra Firme, 48mm no distrito de Outeiro e 34mm no Entroncamento.

Os locais de maior volume de chuvas foram no Entroncamento, Ceasa e Outeiro

De acordo com a Gerência de Monitoramento de Tempo, Clima e Eventos Extremos Hidrometeorológicos (Getem) do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH) da Semas, o total de chuvas registrado na Região Metropolitana de Belém (RMB), desde o dia 1º de março até a manhã desta terça-feira (14), é de 225,7 milímetros, quase a metade da média histórica mensal, que é de aproximadamente 470mm. A média de chuvas para este mês de março tem volume total previsto para mais de 500mm.

Os locais de maior volume de chuvas ocorridas na RMB desde o início do mês até a manhã desta terça-feira (14) foram no Entroncamento, com 248,7mm, na estrada da Ceasa (225,7mm), em Outeiro (221,2mm) e na Sacramenta, com 217,2 milímetros de chuva.

A Semas informa que as chuvas vão continuar em Belém neste mês. A previsão é de que, entre os dias 15 e 31 de março, os acumulados de chuva irão superar um total de 250mm. Somado aos 225,7mm já registrados entre o dia 1º e a manhã do dia 14, este índice deverá ultrapassar o valor de 500 mm em todo o mês.

"Nós estamos esperando algo em torno de 20 ou 30 milímetros diários nos próximos dias. Essas chuvas vão continuar acontecendo, mas nem todo dia haverá chuvas o dia inteiro. Nós teremos alguns dias de sol durante a manhã, mas teremos alguns dias com chuva com características semelhantes ao que ocorreu hoje", diz Antônio Sousa.

O meteorologista avisa que as marés altas deverão agravar os alagamentos causados pela chuva. "Nós fazemos o acompanhamento da tábua de marés e o valor atualmente observado não traria impactos mais sérios para a questão de alagamentos.

Belém, até por suas características, não tem como escapar de alagamentos

Mas, em decorrência da chuva, é um volume que gera alerta. Porque, se combinar maré alta com chuva, o alagamento que a chuva por si só já fez vai ficar ainda maior. Belém, até por suas características, não tem como escapar de alagamentos.

A previsão da Semas é de que, pelo menos até abril, as chuvas na categoria acima do normal deverão prevalecer na porção norte do estado. O extremo sul do Pará deve oscilar entre chuvas nas categorias normal e abaixo do normal.

O acumulado de chuvas registrado no período desde fevereiro até abril, ficará acima do normal e muito acima do normal no extremo norte do Pará e acima do normal entre a porção norte e central do estado. Na faixa sul, o acumulado do trimestre oscila entre as categorias normal e abaixo do normal. No monitoramento de cheias das principais bacias no estado, o destaque fica para Marabá, que está com nível em torno de 8,30 metros e apresenta categoria de atenção para inundação.