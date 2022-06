Mês da Saúde: Grupo Liberal oferece massoterapia e outros serviços aos colaboradores

A saúde física e mental é prioridade para o Grupo Liberal e, por isso, investe mensalmente em programações para os colaboradores. Nesta quarta-feira (1) iniciou o 22º Mês da Saúde, com massoterapia. A programação do dia começou às 9h e vai até às 17h. O diferencial deste mês é que a programação que antes durava uma semana, acontecerá uma vez na semana, durante o mês todo.

Até o final do mês os funcionários participarão de palestras e contarão com os serviços de vacinação, massoterapia, auriculoterapia, ventosaterapia e aulões de alongamento. Na última quarta-feira (29) do mês, às 11h haverá pescaria e mingau de milho na recepção do grupo, além de massoterapia até às 18h.

As atividades foram pensadas para incluir todos os profissionais da empresas, dos vários turnos de trabalho. A assistente social, Thaís Macieira, que exerce o cargo de Analista de Rh no Jornal O Liberal reforça que a ação acontece anualmente e a programação deste mês objetiva auxiliar no bem estar. "Tem como objetivo promover a saúde dos nossos colaboradores. Como primeira ação, decidimos junto com a Cipa, fazer essa sessão de Massoterapia em parceria com o Núcleo de Terapia Mãos que Curam, de forma a deixar os nossos funcionários mais relaxados e sair um pouco da rotina", comentou.

"O evento de hoje será pela manhã e tarde, justamente pensando nos colaboradores que trabalham em um turno. E durante o mês teremos eventos que serão de manhã e outros pela parte da tarde, de forma que facilite a participação de todos", completou.

Thais celebra a programação e diz que com o avanço das medidas de combate a Covid-19, é muito importante reunir os funcionários em uma programação coletiva, o que nos períodos mais severos da pandemia, não era possível. "Depois de dois anos de pandemia e dois anos que não tínhamos tantos eventos para os funcionários devido ao risco de aglomeração, decidimos fazer um mês inteiro de atividades, palestras e aplicação de vacinas", comemorou.

"Estamos oferendo a massoterapia no tatame, movimentos nos pontos de gatilho e a cadeira Quick. Os benefícios: alívio de tensão, relaxamento muscular, alinhamento na coluna, tensão lombar, cervical, aliviar dor de cabeça, cansaço, estresse, tudo consegue aliviar", diz Socorro Ferreira, massoterapeuta. (Igor Mota / O Liberal)



Os benefícios das massagens terapêuticas

A massoterapia é uma técnica que, por meio da manipulação corporal, melhora a saúde, gera bem estar e melhora o equilíbrio corporal e energético, além de aliviar as tensões e estresse do cotidiano. O Grupo "Mãos que curam" estará ao longo do mês de junho realizando alguns tipos de massagens - dentro da massoterapia -, para os funcionários do Grupo Liberal, no auditório do bloco B. Dentre elas: Quick Massage - em português massagem rápida -, Shiatsu e Ayurveda.

Socorro Ferreira, massoterapeuta, explica a importância de um grupo de comunicação promover um momento de relaxamento e massagens aos colaboradores. Segundo ela, a massoterapia promove uma cura interna e externa, pois trabalha o relaxamento do corpo, a mente e os sentimentos.

"A nossa qualidade de vida, autocuidado, é muito importante. A massoterapia é uma troca de energia. Vocês têm um trabalho muito intenso. Ficam sentados, passam o dia resolvendo coisas e isso faz com que o sistema nervoso, os músculos, fiquem tensos. Por isso, antes fazemos uma conversa, para saber como estão e aplicamos as massagens", explicou.

A profissional explica que após as massagens, faz um alongamento com os funcionários e ensina a como realizar no decorrer da semana, tirando um momento no próprio setor de trabalho. "Estamos oferecendo a massoterapia no tatame, movimentos nos pontos de gatilho e a cadeira Quick. Os benefícios: alívio de tensão, relaxamento muscular, alinhamento na coluna, tensão lombar, cervical, aliviar dor de cabeça, cansaço, estresse, tudo consegue aliviar. Mas após isso, ensinamos também a como se alongar em frente a sua estação de trabalho", concluiu.

Amanda Souza, massoterapeuta, conta que a equipe do grupo Mãos que curam tem diversos profissionais, mas para a atividade desta quarta-feira (1) sete estão presentes, realizando atividades diferentes: Cintia Amorim, Rosa Barroso, Lurdes Lisboa, Caio Antônio e Otávio Cassebe. Em nome da equipe, destaca que o bem estar não é só para os funcionários, mas a equipe se sente realizada promovendo as massagens e orientando sobre saúde.

O estagiário do setor de contabilidade, Frank Rodrigues, 25 anos, está há 5 meses no Grupo Liberal e revela que devido aos hábitos e má postura sempre tem dor nas costas. Para ele, ações de saúde são muito importantes para os trabalhadores. "É importante, não só para o profissional, mas para a pessoa. É um momento de cuidado, e às vezes as pessoas não se cuidam. A empresa sabe que somos importantes. É uma boa iniciativa, fazer isso para os colaboradores. Buscando o bem estar e saúde mental", comentou.

O jornalista Victor Furtado, coordenador do núcleo de atualidades, destaca a importância de ações coletivas e pensadas para a saúde, principalmente, neste contexto de pandemia. Para os profissionais da redação integrada, que não param, esses momentos de alívio das tensões diárias.

"O grupo liberal tem um trabalho muito específico de cuidar da saúde dos funcionários. E ter meses dedicados a falar de saúde, é muito importante. Principalmente nesse momento de volta às atividades presenciais. Após dois anos de Pandemia. Primeiro de acolhimento, relaxamento, de como ter hábitos saudáveis. Quebra a rotina. Já que a rotina de um grupo de comunicação é muito intensa. Então é muito bom e muito necessário", finalizou.

Confira a programação do mês de junho

8 de junho

- Palestra com o psicólogo clínico Igor Jurema, com o tema “Relações entre autocobrança e trabalhar no possível. Desafios para a manutenção da saúde mental”. (9h)

14 de junho

- Palestra com a psicóloga Renata Dolzane sobre motivação pessoal. (9h)

- Ventosaterapia -mãos que curam (14h às 18h, no auditório do bloco B)

22 de junho

-Aplicações de vacinas com técnicos da Sesma (8h às 12h e 14h às 16h, no auditório do bloco B)

-Auriculoterapia e ventosaterapia: mãos que curam (14h às 18h, no auditório do bloco B)

23 de junho

-Bandagem elástica: mãos que curam (14h às 16h, no auditório do bloco B)

-Aulão de alongamento com Lucilene Vaz (22h, na área da distribuidora)

29 de junho

-Pescaria e mingau, recepção funcional (11h)

-Massoterapia: mãos que curam (14h às 18h, no auditório do bloco B)