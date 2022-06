Mês da Saúde: colaboradores do Grupo Liberal recebem atendimento de auriculoterapia

Colaboradores do Grupo Liberal foram receberam, na tarde desta quarta-feira (8), sessões de auriculoterapia, importante tratamento da Medicina Tradicional Chinesa que compõe as práticas integrativas para melhoria de doenças físicas e emocionais. A ação faz parte da programação pensada pelo setor de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, em parceria com o Núcleo de Terapia Mãos que Curam, para o 22º Mês da Saúde. A programação que teve início no dia 1º de junho e se estenderá por todo mês com palestras, serviços de vacinação, massoterapia, auriculoterapia, ventosaterapia e aulões de alongamento.

A coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, Renata Souza, ressalta que tratamentos como a auricoloterapia foram incluídos no cronograma de atividades com o objetivo de promover maior bem-estar aos funcionários. "A importância de trazer essa prática é grandiosa, nós trouxemos um Junho Saudável especial para que os nossos funcionários possam cuidar da saúde física e mental. Essas terapias alternativas vêm para dar qualidade de vida para eles que passam muito tempo no ambiente de trabalho", afirmou.

Os benefícios da auriculoterapia

A auriculoterapia é uma técnica terapêutica, semelhante à acupuntura, que consiste na aplicação de pequenas agulhas muito finas, sementes de mostarda ou esferas magnéticas, em pontos específicos na parte externa das orelhas, ou aurícula, para estabelecer o equilíbrio energético do corpo, ajudando a tratar problemas de saúde como ansiedade, enxaqueca ou compulsão alimentar, por exemplo.

A terapeuta Andreia Motizuki, do Núcleo de Terapia Mãos que Curam, explica que a terapia pode trazer melhora dos sintomas tratados, principalmente da dor, e auxilia na diminuição do uso de medicamentos. "Eu posso dizer que tem um bom resultado e em alguns casos pode ser imediato, como dores de cabeça, dores na coluna, insonia, através desses pontos estimulados".

Uma das colaboradoras que participou da atividade foi a colaboradora Ada Rodrigues, que avaliou a experiência como positiva. "Foi muito bom! A gente entende que além de cuidar do físico é bom cuidar do emocional porque sabemos que a correria do dia a dia traz um certo estresse e esses tratamentos nos ajudam a relaxar. Uma pessoa bem emocional e fisicamente ela consegue produzir mais, é muito importante quando a empresa nos proporciona esse momento", declarou.