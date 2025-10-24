Mercado de São Brás terá horário especial de funcionamento durante o Recírio

O Mercado de São Brás, recentemente entregue totalmente revitalizado, funcionará em horário especial durante o Recírio (27) e o Dia do Servidor Público (28), para melhor atender o grande público que costuma circular pelo espaço nos dias de festa. A medida foi anunciada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon).

Mesmo com o ponto facultativo até as 12h da segunda-feira (27), o mercado abrirá mais cedo, com funcionamento ampliado no polo gastronômico, que ficará aberto das 10h até a meia-noite. O setor de lojas funcionará das 10h às 22h, oferecendo mais tempo para quem deseja aproveitar o espaço.

Na terça-feira (28), no Dia do Servidor Público, os horários serão mantidos: o polo gastronômico seguirá aberto das 10h até 0h, enquanto o setor de lojas funcionará das 10h às 22h.

A Feira de São Brás também terá horários definidos para o período. Nos dias 27 e 28, a feira funcionará das 7h às 16h, e a praça de alimentação, das 7h às 15h.

Serviço – Funcionamento do Mercado de São Brás

Segunda-feira (27/10) – Recírio

Polo Gastronômico: 10h às 0h

Setor de lojas: 10h às 22h

Terça-feira (28/10) – Dia do Servidor Público

Polo Gastronômico: 10h às 0h

Setor de lojas: 10h às 22h

Feira de São Brás (dias 27 e 28)

Feira: 7h às 16h

Praça de Alimentação: 7h às 15h