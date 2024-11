Mercado de São Brás recebe vistoria pela Prefeitura para checar últimos ajustes antes da entrega

O Mercado de São Brás será entregue com uma reforma completa no dia 13 de dezembro pela Prefeitura de Belém. Na noite da última terça-feira (26), o prefeito Edmilson Rodrigues fez uma vistoria no local para acompanhar o andamento dos últimos ajustes. Com mais de 90% da obra concluída, os trabalhos agora estão concentrados nos acabamentos e na instalação dos boxes da feira, que foram feitos de maneira industrial. O espaço vai comportar toda a feira do mercado, como carnes, proteínas, hortifrutis, peixe, caranguejo, aves, importados, armarinhos, petshop e outros.

Faltando menos de 20 dias para a entrega, os trabalhos de acabamento em todo o mercado estão sendo minuciosos, segundo o engenheiro responsável pela obra, Leonardo Santos. Ele ressalta, que esta etapa final é de acabamento de cima para baixo do mercado. Os três mezaninos, indo para o térreo, tudo na parte interna, também recebem acabamento. "Também estamos fazendo toda a limpeza do estacionamento. Literalmente é fase final de limpeza e acabamento da obra”, completou o engenheiro.

Requalificação

Mercado de São Brás (Foto: Dinei Souza | Agência Belém)

As obras no Complexo de São Brás iniciaram há 16 meses e o investimento é de R$ 125 milhões, sendo R$ 85 milhões recursos do governo federal, por meio da Itaipu Binacional.

Com a reforma , o local ganhará espaços turísticos, gastronômicos e culturais, e um estacionamento subterrâneo para cerca de 200 carros, mantendo os pequenos comerciantes do local, além de melhorias no entorno, como pavimentação, drenagem e iluminação em LED.

“Realizamos uma vistoria na obra. A reforma e requalificação do tradicional Mercado de São Brás tem uma engenharia e arquitetura de primeiro mundo. Dia 13 vamos entregar essa grande obra à população. Estamos realizando uma vistoria na obra . A reforma e requalificação do tradicional mercado. Temos aqui engenharia e arquitetura de primeiro mundo. Dia 13 vamos entregar essa grande obra”, explicou o prefeito Edmilson Rodrigues.