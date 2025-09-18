Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Mercado de Peixe será entregue reformado e equipado na manhã desta sexta-feira (19)

Entrega de mais uma etapa da reforma do Complexo do Ver-O-Peso

O Liberal
fonte

Mercado do Peixe, do Ver-O-Peso, será entregue nesta sexta-feira (19). (Foto: Agência Belém)

Mais uma etapa da reforma do Complexo Ver-o-Peso, que já tem mais de 90% das obras concluídas, será entregue na manhã desta sexta-feira (19). Dessa vez, os permissionários da maior feira a céu aberto da América Latina receberão o Mercado de Peixe, completamente reformado e equipado para melhor armazenamento do pescado. O prefeito de Belém, Igor Normando, deve participar de solenidade de conclusão da obra. 

No Mercado de Peixe, ou Mercado de Ferro, trabalham 94 permissionários, que atuam na venda de peixes, camarões e lanches. Eles irão ganhar três banheiros reformados, inclusive um com acessibilidade, caixas térmicas com capacidade de armazenamento aumentada, 68 boxes de vendas com novas bancadas, um mercado inteiramente pintado, com iluminação em LED, novo piso, reforço nas câmeras de segurança, nova fiação elétrica e telhado restaurado.

O diferencial do Mercado serão duas máquinas de gelo, com capacidade de produção de mil toneladas por dia, para conservação do pescado. Antes da entrega do Mercado de Peixe, a Prefeitura de Belém concluiu, somente neste ano, a reforma da Feira do Açaí, Rua da Ladeira, Pedra do Peixe e entregou 492 novos boxes de vendas (ervas, hortifruti, mercearia, farinha, camarão e frutas).

