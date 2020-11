Menino paraense de 5 anos realiza sonho em 'dia como bombeiro'

O pequeno fã do Corpo de Bombeiros Artur Gomes, de 5 anos, realizou seu sonho de conhecer o quartel e passear no carro dos bombeiros, nesta quarta-feira (4), em Belém.

Os militares, uniformizados com a roupa de combate à incêndio, receberam o menino e seu avô no quartel do Comando Geral, onde Arthur pôde vivenciar um “Dia como Bombeiro”. O menino andou na viatura de combate a incêndio, aprendeu como se manuseia uma mangueira usada para extinguir as chamas e viu de perto o interior de uma unidade de resgate.

Além disso, a criança ouviu algumas histórias de ocorrências com a atuação dos ídolos bombeiros.

“Obrigado, eu amei andar no carro dos bombeiros, foi muito legal! Um dia quero ser bombeiro e salvar vidas, igual a vocês”, disse o pequeno Artur.