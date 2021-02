Menino de 9 anos que luta contra o câncer realiza sonho de conhecer os bombeiros

Com o sonho de ser bombeiro, Davi Mendes, de 9 anos, visitou o Corpo de Bombeiros Militar e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, em Belém, nesta segunda-feira (1º). Acompanhado da mãe, Carol Mendes, 29 anos, e seu padrasto, Roger Monteiro, 32 anos, o menino pôde conhecer o dia-a-dia de um bombeiro, suas missões e operações em ocorrências.

Davi tem sua luta pessoal contra a leucemia, mas se encantou desde pequeno pela missão da corporação, de salvar vidas. O menino foi convidado pela corporação a conhecer o Quartel do Comando Geral, no bairro de Val de Caes.

“É muito gratificante, pois desde pequeno eu ouço que ele quer ser bombeiro, e até hoje ele continua com esse sonho. Pra a gente é um suporte, pois ele conseguiu realizar um dos primeiros sonhos, que era conhecer de perto a rotina dos bombeiros”, disse Carol, mãe de Davi.

Davi realizou o sonho de conhecer os bombeiros e pôde andar na viatura de combate a incêndios (Reprodução / CMBPA)

Há dois dias, Davi realizou a última sessão de quimioterapia e está se preparando para fazer o transplante de medula óssea. O tratamento tem como objetivo substituir a medula óssea doente por células normais e saudáveis. Com saúde, o menino fica mais próximo de realizar seu sonho.

Davi visitou as dependências do quartel e passeou na viatura de combate a incêndio com a sirene ligada, simulando uma ocorrência real. “Estou muito emocionado, pois desde os 3 anos eu gosto dos bombeiros, sempre quis salvar as vidas das pessoas. Os bombeiros também já me visitaram em casa, e agora chegou a minha vez de conhecer aqui. Estou muito realizado”, comemorou o menino.