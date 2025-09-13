Capa Jornal Amazônia
Megaoperação retira mais de mil toneladas de resíduos da Terra Firme; próximo bairro será o Guamá

O esforço na Terra Firme reuniu educadores ambientais, equipes de capinação, limpeza, retirada de lixo, desobstrução de canais e revitalização de praças

O Liberal
fonte

Megaoperação de zeladoria retirou resíduos dos canais e praças, recuperou pontos de iluminação e reestruturou as vias com a operação Tapa-Buraco (Foto: Jader Paes)

Depois de 15 dias de trabalho, a Prefeitura de Belém encerrou nesta sexta-feira (12) a megaoperação de zeladoria realizada no bairro da Terra Firme. O balanço aponta que mais de mil toneladas de resíduos e entulhos foram retirados das ruas, canais e praças. Também foram recuperados 277 pontos de iluminação e reestruturados mais de 16 km de vias com a operação tapa-buracos. Com a conclusão dessas ações, a gestão municipal se prepara para iniciar, em breve, a mesma megaoperação no bairro do Guamá.

O esforço na Terra Firme reuniu educadores ambientais, equipes de capinação, limpeza, retirada de lixo, desobstrução de canais e revitalização de praças. Mais de 300 trabalhadores estiveram envolvidos. Nesta sexta-feira, o prefeito Igor Normando, acompanhado do secretário de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), Cleiton Chaves, esteve na Terra Firme para anunciar os resultados. 

“Estamos fazendo um grande trabalho de conscientização com nossos educadores ambientais, capinação, retirada de lixo e entulho, revitalização de praças. Foram quinze dias de muito trabalho. Somos um grande time, com muitos trabalhadores que são fundamentais para alcançarmos este resultado. Mesmo com o fim da megaoperação, os serviços continuarão no bairro, em ritmo de rotina, para garantir a manutenção de tudo o que foi feito. O nosso trabalho agora avança para o Guamá, outro grande bairro, sempre buscando fazer mais por Belém.”, declarou o prefeito Igor Normando.

Conforme o secretário da Sezel, foi uma operação que envolveu um grande esforço com foco na qualidade de vida. "Com o nosso grande mutirão, limpamos e desobstruímos mais de 4 mil metros de rede de bueiros utilizando hidrojatos, levamos iluminação pública para 232 pontos em mais de 80 vias do bairro, também foram utilizadas mais de 800 toneladas de asfalto com o tapa-buraco. Estamos trazendo mais qualidade de vida para a população.”, enfatizou Cleiton Chaves.

Moradores percebem mudança no dia a dia

Quem vive e trabalha na Terra Firme já sente os efeitos da intervenção. A diretora escolar Noeli Costa disse que o impacto foi imediato: “Estávamos desde o ano passado sem os serviços de roçagem e limpeza. Agora a entrada dos alunos ficou mais segura, sem o mato alto. É uma diferença visível, inclusive em outros pontos do bairro, como na avenida Rio Tucunduba.”.

Na avenida Celso Malcher, o pastor Gilvandro Pantoja também relatou melhora significativa. “Antes, essa rua era lamentável. Chovia e a água não tinha para onde escoar. Depois, as melhorias foram chegando aqui. Com essa limpeza nos canais, nosso bairro vai ficar 100%. Nós, como moradores daqui, acreditamos que esse trabalho foi muito benéfico. Antes, os táxis nem entravam aqui e isso finalmente mudou.”, contou.

megaoperação de zeladoria

limepza da terra firme

resíduos na terra firme
Belém
