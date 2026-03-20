Médicos realizam sessão na Alepa em defesa de piso salarial no Pará

O Sindicato dos Médicos do Estado do Pará realizará, realiza na próxima segunda-feira (23), uma Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Estado do Pará para discutir a criação de um piso salarial para médicos no estado. O encontro está marcado para as 14h, em Belém, e deve reunir profissionais da saúde, estudantes, representantes de entidades médicas e parlamentares.

A iniciativa faz parte de uma mobilização do sindicato para ampliar o debate sobre a valorização da categoria e as condições de trabalho dos médicos no Pará. A proposta também busca discutir os impactos da remuneração na qualidade do atendimento prestado à população.

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Segundo o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Everson Costa, a mobilização pretende dar visibilidade aos desafios enfrentados pelos profissionais da região Norte. “A valorização profissional é essencial para que a medicina na região avance com qualidade”, declarou, acrescentando que a defesa de um piso salarial também está relacionada à melhoria das condições de trabalho e à oferta de um atendimento mais eficiente à população.

De acordo com o diretor administrativo do Sindmepa, Emanuel Resque, a sessão será um momento estratégico para fortalecer o diálogo institucional. Ele afirmou que a entidade pretende avançar na construção de um projeto de lei que estabeleça um piso salarial para a categoria no estado.

A mobilização também busca o apoio de instituições da área da saúde, como o Conselho Regional de Medicina, além de entidades acadêmicas e profissionais. O sindicato destaca que a valorização dos médicos está diretamente ligada ao fortalecimento do sistema de saúde e à melhoria da assistência oferecida à população paraense.

Serviço

• Evento: Sessão Solene em defesa do piso salarial dos médicos no Pará

• Data: 23 de março

• Horário: 14h

• Local: Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Belém