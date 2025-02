Mecânico Manuel Pedro denuncia a falta de asfalto e buracos na rua das Rosas, no Parque Verde

A Rua das Rosas, localizada entre a Avenida Augusto Montenegro e a antiga Rua da Yamada, no bairro Parque Verde, enfrenta uma situação crítica devido à grande quantidade de buracos ao longo de toda sua extensão. Motoristas que trafegam pelo local relatam dificuldades para circular e, em alguns trechos, são obrigados a subir nas calçadas para evitar os danos causados pela buraqueira. O problema se agrava nos dias de chuva, quando a água encobre as crateras, aumentando o risco de acidentes.

Manuel Pedro dos Santos, de 56 anos, trabalha há quase uma década como mecânico na Rua das Rosas e conhece bem os transtornos enfrentados por quem precisa passar pela via diariamente. “Aqui tem muito buraco, muito buraco mesmo. Chegaram até a colocar uma placa dizendo que iam asfaltar, mas, depois que a gestão mudou, tiraram até a placa. A gente continua nessa situação”, relata.

Rua no bairro do Parque Verde está quase intrafegável; moradores e trabalhadores da área cobram providências do poder público (Foto: Raoni Joseph | Especial em O Liberal)

Os prejuízos para os motoristas são constantes. “Carro quando passa, fura pneu, perde para-choque, e até agora ninguém faz nada. Hoje mesmo vi notícias de que foram depositados bilhões para obras, mas a realidade aqui é outra. O que falam na TV não bate com o que a gente vê andando por Belém”, desabafa Manuel.

Além dos danos materiais, a segurança também preocupa. Durante as chuvas, os buracos ficam escondidos sob a água, aumentando os riscos para quem não conhece a via. “Já tiveram vários acidentes aqui, pequenos, mas que deram prejuízo para os motoristas. O carro cai no buraco e fica preso porque a pessoa não consegue ver onde está pisando”, explica.

Moradores e trabalhadores da região cobram uma solução urgente para o problema, que já se arrasta há anos. “Duas prefeituras já passaram e ninguém fez nada. Eu trabalho aqui há oito anos e convivo com essa buraqueira todo dia. Mas, quando chega a eleição, tudo fica enfeitado, parece Natal, atrás de voto”, critica o mecânico.

A população pede que as autoridades tomem providências para recuperar a Rua das Rosas, garantindo mais segurança e mobilidade para quem precisa trafegar pela região. “Não acredito que seria um investimento tão alto para tapar esses buracos. Com o tanto de dinheiro que dizem que tem para obras, isso aqui já deveria estar resolvido há muito tempo”, conclui Manuel.