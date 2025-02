Marmorista Marco Antônio denúncia ciclofaixas apagadas na Tv Lomas Valentinas que preocupa ciclistas

As ciclofaixas da travessa Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira, desapareceram. Onde antes havia uma sinalização exclusiva para ciclistas, restam apenas placas indicando o que já não existe mais. No trecho entre as avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, os ciclistas precisam dividir espaço com carros e motos, já que a pintura da ciclofaixa sumiu, e o local passou a ser utilizado como estacionamento irregular.

Marco Antônio, que trabalha como marmorista na travessa Lomas Valentinas, comenta a dificuldade que os ciclistas enfrentam diariamente. “A faixa sumiu, não existe mais, virou praticamente um outro local de estacionamento. E isso acontece não só nesse trecho, mas também entre a Marquês e a Pedro Miranda. O direito de ir e vir dos ciclistas não está sendo respeitado”, afirma.

Segundo ele, a situação piora ainda mais porque muitos motoristas desrespeitam o espaço, tornando o trajeto perigoso. “Já é difícil trafegar em ruas que não têm ciclofaixa. Quando tem e ninguém respeita, fica complicado para o ciclista e para o pedestre também. Como é que a gente faz para andar? Tem que subir na calçada?” questiona.

O problema também se agrava devido ao fluxo intenso de veículos na região, principalmente nas proximidades da unidade de saúde que fica no local. “O pessoal já faz fila dupla e até tripla durante o dia, e ninguém respeita. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) deveria passar por aqui para orientar os motoristas, pelo menos para que parem no lugar certo”, sugere Marco Antônio.