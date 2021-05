Marituba vacina profissionais de Educação a partir desta segunda-feira (31)

A Prefeitura de Marituba informa que, a partir desta segunda-feira (31), o Município começa a vacinar contra a covid-19 profissionais da Educação. A vacinação será realizada até a próxima quarta-feira, de 8h as 12h, e de 14h as 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP). Para se imunizar, o profissional que trabalha no município deverá ir até o Iesp no dia marcado, portando RG, CPF, Cartão SUS, último contracheque e uma declaração da escola em que trabalha.

Neste primeiro momento, serão vacinados apenas os professores que atuam na Educação Especial e na Educação Infantil. Posteriormente, os outros grupos de profissionais da Educação serão convocados. É necessário que o professor atente para o seu dia e horário de vacinação, conforme o cronograma a seguir:

Segunda-feira (31) – Horário: 8h às 12h

1. E.M.E.F. Dom Calabria

2. E.M.E.I. Felipe Santiago (POLO)

3. E.M.E.F João Milton Dantas

4. E.M.E.F Nossa Senhora da Paz

5. E.M.E.F. Renaustro Amanajás

6. E.M.E.F. Nossa Senhora do Rosário

7. E.M.E.F. Benedito Bezerra Falcão (POLO)

8. E.M.E.F. Laura Freire de O. Falcão

9. E.M.E.F. Maria do Carmo Pinheiro Rodrigues

10. E.M.E.F. Nadéia Guimarães

Segunda-feira (31) – Horário: 14h às 17h

1. E.M.E.F. Santa Helena

2. E.M.E.F. Otília Begot

3. E.M.E.F. Mundo Mágico

4. E.M.E.F. Paulo Freire

5. E.M.E.F. Emília Clara de Lima

6. E.M.E.F. Dona Mora Guimarães

7. E.M.E.F. Santa Rita

8. C.M.E.I. Menino Deus (POLO)

9. E.M.E.F. Geracina Begot (POLO)

10. E.M.E.F. Maestro Carlos Gomes