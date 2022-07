Marituba vacina contra covid-19, sarampo e influenza ao longo da semana; confira

A partir de segunda, 4, até quinta-feira, 7, moradores do município de Marituba poderão se vacinar contra a covid-19 e, até sexta-feira, 8, contra o sarampo e a influenza. O serviço estará disponível das 8h às 14h, com exceção do ponto de vacinação no Centro Especializado em Reabilitação III, que funcionará das 18h às 22h.

Todas as pessoas a partir dos 5 anos de idade poderão tomar a primeira ou segunda dose contra a covid-19. A terceira aplicação é para quem tem 12 anos ou mais e tomaram a última vacina há, pelo menos, quatro meses.

Pessoas imunocomprometidas, com idade entre 12 e 17 anos, podem tomar a terceira dose oito semanas após a última aplicação. Neste caso, a única vacina recomendada é Pfizer. Este público deve apresentar uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove seu estado de saúde.

A quarta dose está sendo aplicada após quatro meses da terceira dose para os seguintes públicos: adultos a partir de 40 anos; idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde; da educação; das Forças Armadas; de segurança e salvamento; gestantes e puérperas.

Já a vacina tríplice viral, contra o sarampo, pode ser administrada em pessoas de 6 meses a menores de 5 anos e a vacina contra a influenza pode ser tomada por todas as idades a partir dos 6 meses de vida.

Confira os locais de vacinação em Marituba:

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville)

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. da Paz)

USF Canaã (Rua Sete de Setembro S/N, Bairro Canaã)

USF São João (Rua João Marinho S/N, Bairro São João)

Centro Especializado em Reabilitação III (BR 316, ao lado do Ginásio

Poliesportivo de Marituba)