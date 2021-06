Marituba vacina adultos de 43 e 42 anos nesta quinta

Nesta quinta-feira (01), Marituba, na Região Metropolitana de Belém, vai vacinar com a primeira dose contra a covid-19 adultos nascidos em 1978 e 1979 (43 e 42 anos). Das 8h às 12h e 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), na rodovia BR-316, no Centro. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

Além disso, o município segue vacinando, de segunda a sexta, das 8h às 12h, nas unidades básicas de saúde, os seguintes grupos: pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, doenças crônicas, deficientes permanentes; além de idosos; grávidas; puérperas; profissionais da educação; e rodoviários.

Nesta quarta (30), Marituba aplicou a primeira dose em adultos nascidos em 1976 e 1977 (45 e 44 anos). Na sexta (02), será a vez de imunizar com a primeira dose as pessoas nascidas em 1980 e 1981. Também das 8h às 12h e 14h às 17h, no Iesp.