Marituba vacina adolescentes, adultos e pessoas idosas contra covid-19 nesta quarta (3)

Como parte da programação definida para esta semana, a Prefeitura de Marituba mantém nesta quarta-feira (3) a vacinação contra a covid-19 em 18 pontos de imunização. O público alvo é formado por pessoas com idade a partir de 12 anos completos, que receberão a primeira dose do imunizante; quem recebeu a primeira dose até 3 de setembro vai poder tomar a segunda dose agora.

Integram também o público alvo pessoas com idade a partir dos 60 anos completos, as quais vão poder receber a terceira dose. Nesse caso, deve ser observado o prazo de seis meses da aplicação da segunda dose.

Serão também vacinadas (com dose adicional) as pessoas que estejam imunossuprimidas (doenças congênitas, câncer, transplantados, HIV positivo, entre outros) com 28 dias da aplicação da segunda dose.

Confira os pontos de vacinação em Marituba:

1. USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União)

Horário: 13h às 16h.

2. UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville)

Horário: 8h às 16h.

3. UBS Nossa Senhora da Paz (Rua da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 09h às 16h.

4. USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 13h às 16h.

5. USF Betânia (Pass. Cametá S/N. Bairro Pedreirinha)

Horário: 13h às 16h.

6. USF Riacho Doce (Rua dos Navegantes S/N. Riacho Doce)

Horário: 13h às 16h.

7. USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Quadra 8, 13 – Agrovila São Pedro – Bairro Decouville)

Horário: 13h às 15h.

8. USF São João (Rua João Marinho S/N. Bairro São João)

Horário: 08h às 12h.

9. USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor)

Horário: 13h às 16h.

10.USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista)

Horário: 8h às 16h.

11.USF São Francisco (Rua da Cerâmica S/N. Bairro São Francisco)

Horário: 13h às 16h.

12.USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom

Aristides)

Horário: 13h às 16h.

13.USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 13h às 16h.

14.USF Santa Clara (Av. Paula Roberta S/N. Bairro Santa Clara)

Horário: 13h às 16h.

15.USF Uriboca (Rua do Uriboca S/N. Bairro Uriboca)

Horário: 13h às 16h.

16.USF Celina Lameira (Rua São Francisco S/N. Bairro São Francisco)

Horário: 13h às 16h.

17.USF Santa Lúcia (Rua Alfredo Calado, Pass. 20 De Setembro Nº 08. Bairro Santa Lúcia)

Horário: 13h às 16h.

18.Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: a partir das 18h (noite) às 06h do (dia).