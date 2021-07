Marituba vacina a partir de 40 anos no final de semana

Técnicos da Prefeitura de Marituba aproveitarão o sábado (3) e o domingo (4) para avançar na vacinação de cidadãos contra a covid-19 a partir de 40 anos de idade. Como repassa a gestão municipal, neste sábado (3), uma equipe volante de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) se deslocará até as comunidades ribeirinhas de Marituba, a partir das 9h, para a imunização destes moradores que possuam idade entre 40 e 59.

"Ainda neste sábado (03), uma ação levará a segunda dose do imunizante às pessoas que fazem parte do público-alvo da vacinação em todas as unidades de saúde do município, no horário de 8h às 12h. A ação tem como foco principal idosos com idade entre 60 e 64 anos que estão no prazo para receber a segunda dose da vacina", informa a Prefeitura.

Domingo

No domingo (4), a imunização terá como foco o público em geral, sem comorbidade, com idade entre 40 a 49 anos que perderam a primeira dose da vacina. A imunização para esse público ocorrerá de 8h as 12h e de 14h as 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP).

Para se vacinar contra a covid-19, a pessoa deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de residência.