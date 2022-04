Marituba tem vacinação de animais de estimação e feira de adoção neste sábado (30)

Para incentivar cidadãos e cidadãs a cuidarem dos animais de estimação e de cães e gatos em geral, a Prefeitura de Marituba promove, neste sábado (29), a campanha de vacinação antirrábica e uma feira de adoção desses seres. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesau, faz alusão ao Abril Laranja, mês de prevenção a maus-tratos de animais.

As campanhas irão ocorrer na praça da Matriz, das 8 às 12h, e a meta é vacinar 500 cães e gatos a partir de quatro meses. Para realizar a imunização dos animais de estimação, os tutores devem levar a carteira de vacinação do animal. Quem não possui o documento, recebe a carteirinha no ato da vacinação, com o registro da aplicação.

Os protetores devem também adotar algumas medidas de segurança: o cão deve estar devidamente com guia e coleira e, em caso de cão bravo, deve-se adotar a focinheira. Gatos precisam ser conduzidos em caixas específicas, para evitar fugas. Os protetores devem também adotar algumas medidas de segurança ao levar os animais para serem vacinados.

Adoção

Além da vacinação, a Semmas vai disponibilizar 10 cachorros e 10 gatos para serem doados responsavelmente. A campanha é uma ação do Projeto AUmigos.

No Polo Ambiental de Marituba funciona um abrigo para animais que foram recolhidos graças ao “Disque Denúncia”. Esse serviço recebe chamadas da população denunciando maus tratos e abandono.

Depois de receberem os cuidados devidos, os animais vão para as Feiras de Adoção. A adoção é feita de forma responsável, em que os adotadores assinam um termo de compromisso e recebem periodicamente a visita dos técnicos da Semmas para monitorar a saúde dos animais.

O Projeto Aumigos também realiza atendimento veterinário gratuito para a população de baixa renda. Os atendimentos são realizados todas as segundas e quartas-feiras, das 8 às 14 horas, no Polo Ambiental de Marituba, na Estrada da Pirelli, s/n. Para o atendimento, é necessário documento de comprovação de renda e comprovante de residência. Maiores informações sobre as consultas veterinárias basta ligar para (91) 98890-1914 e para denunciar maus-tratos o número é (91)98966-7443.