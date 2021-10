Marituba segue vacinando contra a covid-19 neste fim de semana

Neste sábado e no domingo (09 e 10), o município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, segue com quatro calendários de vacinação contra a covid-19. O público-alvo vai desde adolescentes de 12 anos ou mais para a 1ª dose até idosos e outros grupos específicos que precisam do reforço do imunizante. Confira:

Calendário e público-alvo:

- Primeira dose: adolescentes de 12 aos 17 anos completos;

- Segunda dose (Pfizer e Coronavac): quem recebeu a primeira dose até o dia 04 de agosto;

- Segunda dose (Coronavac): quem está no prazo;

- Terceira dose (dose de reforço): para os idosos com 70 anos completos ou mais, transplantados e imunossuprimidos.

É necessário apresentar RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Marituba. Para 2ª e 3ª doses, também é necessário levar a carteira de vacinação.

Tanto no sábado como no domingo, a vacinação para esses grupos será realizada no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, localizado na rodovia BR-316, quilômetro 12. Das 18h às 6h do dia seguinte.