Marituba segue vacinação neste final de semana

Neste final de semana, o município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, segue com a vacinação contra a covid-19. Neste sábado (4) e no domingo (5), haverá aplicação das três doses para vários grupos. Confira as agendas:

Será disponibilizada a primeira dose para pessoas com idade a partir dos 12 anos completos; segunda dose para quem recebeu a primeira dose até o dia 29 de setembro; terceira dose para pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e que tenham recebido a segunda dose até o dia 28 de junho; terceira dose para profissionais da saúde; e dose de reforço para pessoas que estejam imunossuprimidas (doenças congênitas, câncer, transplantados, HIV positivo, entre outros) com 28 dias da aplicação da segunda dose.

A imunização será disponibilizada em um ponto: Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, na rodovia BR-316, quilômetro 12. Será em três horários: das 8h às 12h, das 14h às 17h e das 18h às 6h do dia seguinte.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)