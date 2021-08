Marituba, Santa Izabel e Santa Bárbara vacinam contra a covid-19 neste sábado

Neste sábado (21), Belém e Ananindeua fazem uma nova pausa na vacinação contra a covid-19. Na capital, a imunização parou na sexta (20), com a 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para profissionais da educação dos ensinos infantil, especial, fundamental, médio e superior.

"A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) comunica que, neste sábado, 21, e domingo, 22, não haverá vacinação contra a covid-19, em Belém. O município aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário de vacinação na capital, ainda no início da próxima semana", explicou a Sesma.

Em Ananindeua, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, neste sábado, não tem 1ª nem 2ª dose. "A divulgação do calendário vacinal com o chamamento do público alvo é realizada nas redes sociais oficiais da Prefeitura e sempre ocorre à medida que novas doses chegam no município", pontuou.

A vacinação no município parou na sexta, com a 2ª dose da Pfizer para pessoas com comorbidades vacinadas em maio, para quem estava com agendamento para agosto e para grávidas que foram vacinadas com a 1ª dose da Astrazeneca.

Marituba aplica 2ª dose no fim de semana

Neste sábado e no domingo (21 e 22), Marituba intensifica a chamada de 2ª dose de anticovid para quem alcançou a data agendada na carteirinha de vacinação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Marituba (Sesau), vários grupos estão na lista.

Dentre eles: profissionais da educação; rodoviários; grávidas; puérperas; lactantes com bebê de até um ano de idade; idosos (60+); profissionais da saúde; profissionais da segurança; pessoas com comorbidades e doenças crônicas; e pessoas com deficiência permanente.

Nos dois dias, a vacinação será das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, na rodovia BR-316, quilômetro 12. Documentação necessária: RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação.

Santa Izabel

Santa Izabel do Pará segue neste sábado com a 1ª dose para jovens de 18 a 24 anos. Além disso, tem repescagem de 1ª dose para pessoas de 25 anos ou mais. Das 8h às 12h, no Templo Central da Assembleia de Deus.

Em Santa Bárbara do Pará, a noite deste sábado será destinada para seguir com a aplicação de 1ª dose da Pfizer em jovens de 18 a 24 anos sem comorbidades. Das 18h às 22h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro.

Benevides

Benevides, que vacinou jovens de 18 a 29 anos até ontem, tem uma pausa na vacinação durante o fim de semana. Na próxima segunda-feira (23), começa o calendário de repescagem, com detalhes que ainda serão divulgados.