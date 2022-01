Marituba: Saiba onde tomar a vacina contra covid-19 nesta quinta (14/01)

O município de Marituba continua imunizando contra a covid-19 nesta sexta-feira (14). Todas as doses da vacina, incluindo a dose de reforço, estão sendo disponibilizadas. A USF José Coelho Serrão não estará disponibilizando a vacinação nesta sexta.

A primeira dose está disponível para pessoas a partir dos 12 anos de idade, com a segunda dose para aqueles que receberam a primeira dose até o dia 13 de dezembro. Recebem a terceira dose, pessoas com idade acima dos 18 anos e com quatro meses de aplicação da segunda dose.

Já para aqueles que estejam imunossuprimidos a Vacinação com a terceira dose acontece 28 dias após a segunda dose e se faz necessária a aplicação da quarta dose para esse grupo quatro meses após a aplicação da terceira dose.

Documentos necessários:

RG,

CPF,

Comprovante de residência,

carteirinha de vacinação.

Pontos e horários de vacinação: