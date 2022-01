Marituba: Saiba onde se imunizar contra a covid-19 nesta sexta (28/01)

O município de Marituba segue imunizando, nesta sexta-feira (28), adultos e adolescentes acima dos 12 anos e também para a faixa de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidade. A vacina para as crianças de 5 a 11 anos está sendo ofertada das 8h às 22h, no Centro Especializado em Reabilitação (CER III) – BR-316, Km 12, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba. Já a vacina para as demais faixas etárias, estão disponíveis em pontos espalhados pelo município.

Documentos necessários:

No ato da vacinação, é necessário que a criança esteja acompanhada de um representante legal munido de documentação.

RG;

CPF;

Cartão SUS;

Comprovante de residência no município

Imunização para outras faixas etárias:

A primeira dose está disponível para pessoas a partir dos 12 anos, a segunda dose para aqueles que receberam a primeira aplicação até o dia 27 de dezembro, e a terceira dose para pessoas a partir dos 18 anos que já tenham recebido a 2ª dose há quatro meses. Já para os imunossuprimidos, a vacinação com a terceira está disponível para quem recebeu a segunda dose há 28 dias. Vale ressaltar que é necessária a dose de reforço (4ª dose) para esse grupo quatro meses após a terceira aplicação.

Pontos e horários de vacinação

Na sexta-feira não haverá vacinação na USF José Coelho Serrão.

Centro Especializado em Reabilitação (CER III) – BR-316, Km 12, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba, das 8h às 22h

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel) das 13h às 16h

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville) das 7h às 16h

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba) das 9h às 15h30

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides) das 13h às 16h

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz) das 8h às 16h

USF União (Rua São Francisco, s/n. Bairro União) das 13h às 16h

USF Manoel Paiva (TV. Oitava, QD. 08, nº 13 – Agrovila São Pedro) das 10h às 16h