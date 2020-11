Com alta em casos de covid-19, Marituba atualiza restrições e regras na pandemia

O prefeito de Marituba, Mário Filho, baixou decreto nesta quarta-feira (4) suspendendo a realização de comícios e passeatas no município. Mas podem ser feitas reuniões eleitorais e carreatas. O decreto publicado dispõe sobre a suspensão de eventos políticos e ou atos de propaganda eleitoral que importem aglomerações de pessoas, visando conter a disseminação da covid-19 no município.

Em vídeo postado no Instagram, na quarta-feira (4), o prefeito Mário Filho disse que, nos últimos dias, Marituba registrou “um grande aumento” no número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

“Ontem, o Hospital Urgência e Emergência registrou quatro novos de covid. Houve uma morte no final de semana e outra morte na segunda-feira. Hoje temos vários casos com suspeita e 20 casos confirmados, sendo que, há dois meses, não tínhamos mais nenhum caso novo”, afirmou. “Precisamos que Marituba mantenha os melhores índice de prevenção no Estado. E, para isso, estamos trabalhando”.

Mário Filho, prefeito de Marituba (Akira Onuma / O Liberal)

Novos horários para casas noturnas



O prefeito disse que o município decretou “a redução do horário de funcionamento e também de capacidade, cumprindo as regras de distanciamento em bares e casas de festas, seguindo a tabela de horário preestabelecidos, onde também deverá ser respeitada a redução do limite de capacidade em supermercados, comércio em geral, academias e eventos religiosos”.

Nesse contexto, Mário Filho disse que estão vetados comícios e caminhadas ”que importem em aglomeração de pessoas”, ressalvando reuniões eleitorais e carreatas, obedecendo o distanciamento de pessoas e o uso de máscaras e álcool 70%.

Ele informou que caberá à vigilância sanitária municipal proceder com as devidas orientações, devendo ser lavrado o auto de infração sanitária em caso de descumprimento das medidas previstas pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde Pública.

Em Marituba, novas regras tentam conter a covid-19 (Thiago Gomes)

Município desaconselha crianças e idodos em aglomerações



Outras medidas também devem ser respeitadas: o acesso aos locais da reunião deverá ser controlado, evitando aglomeração. Nas salas de reuniões deverá ser obedecido o limite de distanciamento, designando pessoas devidamente equipadas com máscaras e luvas para a organização da entrada, evitando aglomerações, e fazendo borrifação de álcool 70% na entrada. Deve se evitar também a distribuição de panfletos, optando por formas digitais de divulgação.

“Esse decreto também desaconselha a presença de crianças e pessoas acima de 60 anos em todo e qualquer evento que tenha aglomerações, proibindo o uso de bebedouros de uso comum. Em qualquer reunião de pessoas é indispensável o uso obrigatório da máscara e álcool em gel”, afirmou. “O descumprimento poderá ensejar aplicação de multas. E, caso haja comprovação do descumprimento, poderá haver também a interdição do local e a proibição da realização do referido evento”, avisou.

O prefeito Mário Filho também fez um apelo à população. “Que vocês que possam nos ajudar a fazer com que as pessoas usem de forma obrigatória a máscara. É necessário que as pessoas retomem esses cuidados para que nós não venhamos a ter outro problema de infestação desse vírus dentro da nossa cidade. Que vocês possam colaborar conosco. E entender que este é um momento em que todos nós temos que nos dar as mãos, para que não sejam feitas novas vítimas dessa doença que tem se espalhado por todo o território nacional”.

