Marituba participa do mutirão de vacinação neste fim de semana

O município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, confirmou que vai participar do mutirão de vacinação contra a covid-19 do Governo do Estado do Pará, neste fim de semana, no sábado e no domingo (30 e 31). Haverá a aplicação das três doses para alguns grupos específicos.

Para a 1ª dose, serão utilizados os imunizantes Coronavac e Pfizer, para quem tem 12 anos ou mais. A 2ª dose será aplicada dependendo do imunizante usado na 1ª dose, que pode ser Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer, mas é necessário que a pessoa tenha recebido a 1ª dose até 30 de agosto.

Já a 3ª dose (dose de reforço) será com o imunizante da Pfizer. No caso de profissionais da saúde e idosos de 60 anos ou mais, é necessário um prazo de seis meses após a 2ª dose. Para imunossuprimidos, ou seja, com doença congênita, câncer, HIV positivo ou que seja transplantada, entre outros, o intervalo entre a 2ª e a 3ª dose é de 21 dias.

No sábado, das 8h às 12h e das 14h às 17h, em seis pontos: Instituto de Ensino de Segurança do Pará (BR-316-KM 13); Igreja Universal ( Engenheiro Fernando Guilhom, 4318 – Bairro Centro); IEQ Casa do Oleiro (Rua do Fio, 27 – Bairro Centro); USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor); USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel); e USF São Francisco (Rua da Cerâmica S/N. Bairro São Francisco). E das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves (BR-316-KM12).

No domingo, apenas em dois pontos: Instituto de Ensino de Segurança do Pará (BR-316-KM 13), das 8h às 12h e das 14h às 17h; e no Hospital Augusto Chaves (BR-316-KM12), das 08h às 12h e das 14h às 6h do dia seguinte. Para qualquer dose, é necessário apresentar RG, CPF e carteirinha de vacinação.

Importância do mutirão

O diretor da Vigilância em Saúde, Thiago Santana, reforçou a importância do público aproveitar o mutirão para se vacinar contra a covid-19, seja com a primeira, segunda ou terceira dose. “Marituba tem trabalhado a todo vapor para proteger nossos munícipes contra a Covid-19, este mutirão é mais uma forma que levar a imunização e cuidado à nossa população”, comentou.

Até esta sexta-feira (29), o município de Marituba já aplicou um total de 125.892 doses de vacinas contra a covid-19, sendo 83.002 com a primeira dose, 40.423 com a segunda dose e 2.467 com a terceira dose.

Mutirão de vacinação em Marituba

Período: sábado e domingo (30 e 31)

- 1ª dose (Coronavac e Pfizer) para pessoas com 12 anos ou mais

- 2ª dose (Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer) para quem recebeu a 1ª dose até 30 de agosto

- 3ª dose (Pfizer) para profissionais de saúde, imunossuprimidos e idosos de 60 anos ou mais