Marituba mantém vacinação 24h no Hospital Augusto Chaves

A vacinação contra a covid-19 em sistema 24h no Hospital Augusto Chaves, no Município de Marituba, prossegue com foco na aplicação da primeira dose em pessoas a partir de 12 anos de idade completos, a segunda dose para quem recebeu a primeira até 22 de novembro e a terceira dose para pessoas com 18 anos completos e que tenham recebido a segunda há quatro meses.

Marituba vacina ainda com dose adicional pessoas que estejam imunossuprimidas (doenças congênitas, câncer, transplantados, HIV positivo, entre outros) com 28 dias da aplicação da segunda dose. A Prefeitura informa que a vacinação será suspensa nesta sexta-feira (24), para ser retomada no mesmo hospital no sábado (25) a partir das 14 horas e no domingo (26) em regime de 24 horas por dia.

A vacinação itinerante em Marituba terá continuidade nesta quarta (22) no Mercadinho São Lucas, na rua Mogno, S/N, próximo à Comunidade Santa Fé, no bairro Campo Verde.

Horário: 18h às 21h.