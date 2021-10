Marituba intensifica vacinação de adolescentes até pessoas idosas nesta terça (5)

A Prefeitura de Marituba informa nesta segunda-feira (4) que o foco da vacinação no município, nesta semana, são os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos completos com a primeira dose; pessoas que receberam a primeira dose até 4 de agosto com a segunda dose agora e pessoas idosas com idade a partir dos 70 anos, transplantados e imunossuprimidos, com a terceira dose. A programação se estenderá até esta sexta-feira (8).

A antecipação da segunda dose da vacina será realizada para quem recebeu os imunizantes AstraZeneca e Pfizer. Aqueles que receberam o imunizante CoronaVac devem receber a segunda dose da vacina na data agendada no cartão de vacinação.

As pessoas que receberão a segunda ou terceira dose devem levar aos pontos de vacinação os documentos RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação.

Confira os pontos e horários de vacinação:

USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União)

Horário: 13h às 16h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville)

Horário: 13h às 16h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 13h às 16h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 13h às 16h.

USF Betânia (Pass. Cametá S/N. Bairro Pedreirinha)

Horário: 13h às 16h.

USF Riacho Doce (Rua Dos Navegantes S/N. Riacho Doce)

Horário: 13h às 16h.

USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Quadra 8, 13 – Agrovila São Pedro – Bairro Decouville)

Horário: 13h às 15h.

USF São João (Rua João Marinho S/N. Bairro São João)

Horário: 13h às 16h.

USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor)

Horário: 13h às 16h.

USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista)

Horário: 13h às 16h.

USF São Francisco (Rua Da Cerâmica S/N. Bairro São Francisco)

Horário: 13h às 16h.

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides)

Horário: 13h às 16h.

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 13h às 16h.

USF Santa Clara (Av. Paula Roberta S/N. Bairro Santa Clara)

Horário: 13h às 16h.

USF Uribora (Rua Do Uriboca S/N. Bairro Uriboca)

Horário: 13h às 16h.

USF Celina Lameira (Rua São Francisco S/N. Bairro São Francisco)

Horário: 13h às 16h.

USF Santa Lúcia (Rua Alfredo Calado, Pass. 20 De Setembro Nº 08. Bairro Santa Lúcia)

Horário: 13h às 16h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: a partir das 18h (noite) às 06h (manhã)