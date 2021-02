Marituba inicia vacinação contra Covid-19 de idosos com mais de 90 anos

O município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, iniciou nessa quarta-feira (10) a imunização contra Covid-19 do segundo grupo de vacinação – idosos com idade acima de 90 anos.

Raimunda Santana Silva, 95 anos, foi a primeira pessoa deste grupo a receber a vacina, no bairro de São João. A idosa, que também é hipertensa, afirma que se sente muito feliz e mais segura por ter recebido a imunização.



Em quarentena desde o início da pandemia, Raimunda Silva sempre se preveniu contra o coronavírus mantendo os cuidados necessários não apresentou nenhum sintoma da doença. Agora, a idosa espera pela segunda dose da vacina para se sentir 100% imunizada.



Maria Augusta do Nascimento, 94 anos também foi imunizada. A idosa recebeu uma ligação da equipe de saúde da Estratégia Saúde da Família

informando a data que seria imunizada.

A filha da idosa, Isabel Cristina do Nascimento, afirma que ver sua mãe sendo vacinada é maravilhoso. “Estou tão emocionada. Desde quando surgiu a vacina contra o coronavírus, ela sempre perguntava quando chegaria a vez dela e hoje chegou. Ela tomou banho bem cedo e ficou ansiosa esperando a equipe de vacinação”, disse.



Nesta manhã de quarta-feira (10), foram imunizados os idosos com mais de 90 anos do bairro São João. Eles receberam a imunização em sua própria residência por uma equipe volante da Vigilância Sanitária e, também, da Estratégia Saúde da Família São João, comandada pela enfermeira Patrícia Porto.

Ao todo, serão 260 idosos vacinados contra a Covid-19 nesta segunda etapa de vacinação contra a doença no município de Marituba.



Segundo a Coordenadora de Imunização de Marituba, Dyana Santos, uma equipe de vacinação da Vigilância Sanitária, Estratégia Saúde da Família e agentes comunitários de saúde têm levado a imunização contra o coronavírus na casa de todos os idosos com mais de 90 anos que possuem cadastro nas unidades Estratégia Saúde da Família do município.

“Acredito que essa vacinação pode ser considerada um marco para a população de Marituba, levando saúde a pessoas que possuem a saúde mais

fragilizada”, disse.



Para o Diretor da Vigilância em Saúde de Marituba, Orlando Soares Junior, a faixa etária a partir dos 90 anos é mais propícia a sofrer complicações quando acometida pela Covid-19.

“Isso é o que mostram os indicadores em todo o mundo, daí a importância desse público ser vacinado, que é uma ferramenta criada para proteger principalmente os mais vulneráveis”, afirmou o Diretor da Vigilância em Saúde de Marituba, Orlando Soares Junior.